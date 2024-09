A pollenallergiával élők számára különösen sok kihívást jelenthetnek a virágzó növények által okozott tünetek, mint a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, a könnyezés és a kötőhártya-gyulladás. Ezek a tünetek akár késő őszig is megnehezíthetik mindennapjainkat. Magyarországon a lakosság akár kétmillió ember is szenvedhet pollenallergiától, és különösen a parlagfű keseríti meg sokak életét. A parlagfű virágzása júliusban kezdődik, de az igazi szezonja augusztusra, szeptemberre tehető. Fontos tudni, hogy a pollenallergiát nem a nagyobb, méhek vagy a szél által szállított virágpor okozza, hanem a szabad szemmel nem látható, finomabb szemcsék. Ezeket a szél akár több száz kilométerre is elviheti, és a belélegzésük immunológiai láncreakciót indíthat el, amely allergiás tünetekhez vezet.

Nyári tippek allergia ellen

Bár az orvos által felírt allergiaellenes készítmények szedése alapvető fontosságú, számos más módszer is létezik, amelyek segíthetnek a tünetek enyhítésében. A légáramlás tudományában és a levegőben szálló részecskék ismeretében élen járó Dyson szakértői három egyszerű, de hatékony tippet osztottak meg velünk.

1. Kövessük nyomon a pollenkoncentráció alakulását!

Sokat segíthet, ha tudjuk, mikor virágzanak azok a növények, amelyek allergiás reakciókat váltanak ki nálunk. Érdemes figyelemmel kísérni a különböző pollennaptárakat és okostelefonos alkalmazásokat, amelyek az aktuális pollenkoncentrációt mutatják, így előre tervezhetünk, és elkerülhetjük a magas pollenkoncentrációjú időszakokat.

2. Tartsuk tisztán otthonunkat!

Pollenszezonban kiemelten fontos, hogy még jobban ügyeljünk lakásunk tisztaságára. A pollenszemcsék sok helyen megtapadhatnak: háziállatunk mancsain és szőrén, valamint ruháinkon is. Érdemes a házi kedvenceket séta után megtisztítani, nekünk pedig, ha lehetséges, átöltözni. Ajánlott egy napi gyors takarítást is beiktatni, hogy a szellőztetés során bekerült szemcséket eltávolítsuk.

3. Mossunk gyakrabban!

Nemcsak a kint viselt ruhákat érdemes a hazaérkezést követően lecserélni, hanem az ágyneműket, lakástextileket is gyakrabban kell mosni ilyenkor. A hajunkra is érdemes többlet figyelmet fordítani: pollenintenzív időszakokban például érdemes naponta hajat mosni, így nem visszük be az ágyunkba a kellemetlen tüneteket kiváltó pollenszemcséket.