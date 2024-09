A francia bob az idén ősszel is trend. A bob és a francia bob frizura között a legfőbb különbség a haj hossza, az előbbi az áll alá esik, míg az utóbbi valamivel feljebb ér véget, általában az állkapocs körül. A klasszikus bob viselhető frufruval vagy anélkül, ám a homlokba fésült haj a hagyományos francia bob meghatározó eleme. Tolna vármegyei fodrászatokban is kérik a bob stílusú hajvágást a hölgyek, ám sokan ragaszkodnak a hosszú, egyenesre vágott hajhoz is.

Az idős emberek már nem vágynak az újdonságokra, és ragaszkodnak a régi bevált egyszerű frizurájukhoz. Az idén ősszel nőknek a francia bob ismét trendi. Képünk illusztráció.

Francia bob a trend

A francia bob megteremti a könnyed, kellemes hangulatot viselőjének, ezt a frizurát is könnyű rendben tartani. Megtudtuk, hogy Tolna vármegyei fodrászatokban is kérik a bob típusú hajvágást. Dombóvári fodrászat ismertette, hogy náluk a hölgyek inkább a hosszú, váll alá érő hajhoz ragaszkodnak, amelyek egyenesre vannak vágva. A férfiak többsége a rövid gépi hajvágáshoz ragaszkodik, valamint közülük sokan daueroltatják is a hajuk felső részét.

Megszokott hajviseletek

Paksi fodrászat szerint a helyi nők hajdivatja változó, vannak ugyan, akik bob frizurát kérnek, ám náluk sokan szeretik az egyenes hosszú hajat és a lépcsőzetesre vágott frizurát. Pakson a férfiak jellemzően nem festetik a hajukat, emellett ragaszkodnak a nullás hajvágógéphez, felül hosszabbra kérik a frizurát, amit oldalra- hátra fésültetnek, waxoltatnak.

A hajtrendek ugyan folyamatosan változnak, a megszokott hajviseletek azonban döntő többségben uralkodnak.