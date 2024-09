Kilencvenedik születésnapja alkalmából, az önkormányzat nevében köszöntötte a Paksi Életfa Idősek Otthonában Schmidt Jánosné Majer Katalint Leber Ferenc alpolgármester.

Schmidt Jánosnét a Paksi Életfa Idősek Otthonában köszöntötték kilencvenedik születésnapján

Forrás: TelePaks

Schmidt Jánosné, Kati néni 1934. szeptember 5-én született Pakson, tősgyökeres sváb családban. A Keskeny utcában nőtt fel, szülei gazdálkodtak, hárman voltak testvérek, két lány és egy fiú, de közülük már csak ő él. A zárdában végezte az elemi iskolát, ahol az irgalmas nővérek illemre, tiszteletre is nevelték a tanulókat. Az övék volt az utolsó osztály a nyolc osztályos általános iskolai rendszer bevezetése előtt, 1948-ban végeztek.

Kati néni kezdetben fehérneműkészítő varrónőként dolgozott, később hosszabb időre a vendéglátásban helyezkedett el. Még a régi, Dunai utcai halászcsárdában is dolgozott, majd 1968-tól a 6-os főút mellett elkészült Paksi Halászcsárdában volt felszolgáló és pénztáros is. Sok híresség megfordult itt, egyszer még Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke is a vendégük volt.

Férjével, Schmidt Jánossal egy utcában születtek, 16 évesen ismerkedtek meg, 1954-ben, húsz évesen házasodtak össze. Egy lányuk és egy fiuk született. János fiuk 1984-ben disszidált, Németországból eljutott Kanadába, ahol autófényezőként a Mercedes szervizében dolgozott. Kati néni öccse már 1956 után kiment Kanadába, így a rokonok segítették a fiú kinti beilleszkedést. Lányuk, Mária óvónőként és fejlesztő pedagógusként dolgozott és családi vállalkozásban építették és üzemeltették a sokak által kedvelt Páli ABC-t. Kati néni férjével együtt az atomerőműből ment nyugdíjba 1989-ben, ahol utolsó aktív éveiben primerköri öltözőügyeletes volt. Nyugdíjasként is tevékeny maradt, szívesen kisegítette lányáékat az abc-ben.

Két gyermeke után négy unoka és már négy dédunoka is van a családban, akikre nagyon büszke. Férjét 2003-ban veszítette el, de az Életfa Idősek Otthonába csak most költözött be, miután volt a nyáron egy komoly gyomorműtétje, amelyből még lábadozik. A sok évtizedes gondoskodást most a nyugdíjas éveiben visszakapta szeretteitől, amikor már neki van segítségre szüksége. A hosszú élet titka éppen ezért Kati néni szerint a családi szeretet, béke és a hit.