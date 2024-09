Banó László lányával, dr. Banó Alexandrával

Banó Lászlót lánya, dr. Banó Alexandra is elkísérte, aki elmondta, hogy számára ez a világbajnokság nemcsak az első ilyen jellegű verseny volt, amelyen részt vett, hanem egy komoly tanulási folyamat is. A verseny alatt a csapatnak alkalmazkodnia kellett Texas eltérő légköri viszonyaihoz, amelyek jelentősen különböztek az európai tapasztalatoktól. Ahogy Alexandra fogalmazott: „Ilyenkor én vagyok apa földi segítője, szóval lelkesen tisztogatom a repülőt, hogy bogár- és pormentes legyen a felszállás előtt, és ugyanez a feladatom a leszállást követően is. Segítek a startra illetve a parkolóhelyre vontatásban, és tulajdonképpen minden másban is, különösen a földi irányításban.

A magyar csapat büszkesége

A világbajnokság nemcsak a pilóták számára volt különleges élmény, hanem a magyar csapat egészének is. A 22 nemzet közötti csapatversenyben Magyarország a 8. helyen végzett, ami kiemelkedő eredmény egy ilyen erős mezőnyben. Banó László és csapattársai számára ez az eredmény a kemény munka, a felkészülés és a kitartás megérdemelt jutalma volt. A csapatverseny során a magyarok a legjobbak között szerepeltek, amely tovább erősítette Magyarország helyét a nemzetközi vitorlázórepülés világában.

A verseny egyik legnagyobb kihívása az időjárás volt. A forróság és a magas páratartalom mindenkit próbára tett. Banó László azonban nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is kiemelkedően teljesített, hiszen a verseny során folyamatosan figyelni kellett az időjárás változásaira, a termikek kihasználására, valamint a a távrepülés közben az optimális sebesség megválasztására. Ezek mind olyan tényezők, amelyek nemcsak a pilóta tapasztalatát, hanem helyzetfelismerő képességét is próbára tették.