A pici paci, ha nem is száguld, de a maga tempójában szépen végigporoszkál a szedresi főutcán. Az általa húzott kicsi kocsi ülésén a gazdája, Tóth János. Mögöttük egy előzni vágyó kamion. A póni magassága 98 centi, a kamioné négy méter. A két járműszerelvény hossza között is van némi különbség. Kb. 15 méternyi.

Felszerszámozva a lovacska (a szerző fotója)

Gyakori látvány ez a faluban. Tóth János befogja Csinost, hogy egy kicsit megmozgassa. Nincs szüksége a szolgálatára, nem fuvarozni akar vele – hisz van gépkocsija –, csak kedvtelésből tartja. Vagy, ahogy ő fogalmaz: a ló szeretete gyerekkora óta jelen van az életében.

– Saját lovaim úgy 1990 óta vannak – emlékszik vissza. – Tartottam nagy lovat is, pónit is, született itt vagy 15 csikó, vettem hintót, készítettem saját kocsikat – ez a mostani is saját gyártmány –, volt, amikor az óvodásokat hordtam sétakocsikázásra, de lassacskán leépítettem, eladogattam szinte mindent. Nyugdíjas vagyok, ez már nem a fejlesztések ideje.

– Kell az ilyen pónifogathoz valamiféle jogosítvány, ha kimegy vele a forgalomba?

– Annakidején, amikor 14 évesen KRESZ-vizsgát tettünk, egy kártyát adtak a rendőrségen, miszerint segédmotoros kerékpár vezetésére és állati erővel vont jármű hajtására jogosultak vagyunk. Ma meg, akinek van jogsija autóra, az nyilvánvalóan ismeri a szabályokat, így lovaskocsival is közlekedhet.

Tóth János a saját készítésű kocsiba ülve szokott útra kelni Csinossal (a szerző fotója)

Sok törődést igényel, de hiányozna, ha nem lenne

Egy időben népes állatsereglet élt a szedresi portán. Tartott Tóth János nyulakat, kecskéket is. Persze a lovak számítottak a kedvenceknek. Sofőrként dolgozott, és munka után, illetve szabadnapokon rájuk szánta az idejét.

Csinos egy jól karbantartott, gondozott shetland póni. Csinos csinos, Csinos okos. Nem fél az autóktól. Jó az idegrendszere, szívós, strapabíró, nagy teherbírású. Skócia kietlen vidékéről, a Shetland szigetekről származik, ahol az őseit bányamunkára, csillehúzásra használták. Saját testméretéhez viszonyítva jelentős súlyt képes megmozgatni.

– Nem számít ritkaságnak Magyarországon – mondja a gazdája –, de nincs is sok belőle. A gyerekek szórakoztatását szolgálja legtöbbször, vásárokon, fesztiválokon, állatsimogatókban.