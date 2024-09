A színesek gyorsabban kelnek el az átlagnál?

Az ingyenes gépjármű-lekérdezést biztosító Instacar megvizsgálta több mint 1 millió, az applikációján keresztül ellenőrzött autó adatait gyártási évek és színek szerint.

Míg a 90-es években gyártott autók többsége (56%-a) színes, addig az elmúlt tíz évben készült autók esetében ez az arány töredékére esett vissza. A 90-es években gyártott autók fele kék (20%), piros (16%), vagy zöld (14%), de még – az azóta szinte teljesen eltűnt – lilából is több ezret gyártottak.

Most a fekete, fehér és szürke dominál

„Az előző évtizedekben láthatóan nagyot változott a trend. Az elmúlt tíz évben négyből már három autó (76 százalék) fekete, fehér vagy szürke; és csak négyből egy (24 százalék) kapott ettől eltérő színt” – mondta Pintye János, az Instacar alapítója. A kék továbbra is népszerű, bár a 90-es évekhez képest az aránya megfeleződött (9 százalék). Piros fényezést csak körülbelül minden huszadik (6 százalék) autó kap. A zöld, bár kezd újra népszerű lenni, még mindig csak 2 százalékos arányt képvisel. A 2024-es gyártású – ellenőrzött - autók harmada szürke (34 százalék), negyede fehér (26 százalék), ezt a fekete követi 16 százalékkal. Közel minden tizedik autó kék (9 százalék), minden huszadik pedig piros (5 százalék), vagy zöld (5 százalék)

A pirosak, narancsok gyorsabban kelnek el

A 360 pontos állapotfelmérésen átesett, válogatott autókat kínáló oldal, a JóAutók.hu vezérigazgatója, Halász Bertalan hozzátette: „A hirdetési idők alapján azt látjuk, hogy minden autó közül a feltűnő pirosak, narancsok kelnek el a leggyorsabban. A zöldeknek, sárgáknak közel három hónapot is várniuk kell a vevőre. A visszafogott fekete, fehér, szürke, kék színek a középmezőnybe tartoznak a hirdetés idejét tekintve.”

A fehérek biztonságosabbak

A Monash Egyetem mintegy 850 ezer baleset adatait elemezte annak érdekében, hogy kiderítse, mely autószín a legbiztonságosabb és azt találták, hogy a fehér autók esetén a legkisebb a baleseti kockázat. A fehérekhez képest a fekete autók esetén nappal 12%-kal, éjszaka és rossz látási viszonyok között 47%-kal nagyobb a valószínűsége a balesetnek. A piros, kék és szürke színek is 7-11%-kal emelkedettebb kockázatot jelentenek a legbiztonságosabb fehérhez mérten. A jármű színe tehát nem csak esztétikai, de biztonsági kérdés is, amelyre használtautó-vásárlás során érdemes figyelmet fordítani. A jármű színén túl az Instacar applikációban elérhetőek a típusbiztonsági adatok és törésteszt eredmények is.