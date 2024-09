A fokhagymát ősszel ültetik, szeptember végétől novemberig. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy milyen a kinti hőmérséklet. Ha szeptemberben kivételesen meleg van, mint idén, érdemes októberig és novemberig várni.

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Ha ősszel túl korán ültetjük el a fokhagymát, és a körülmények kedvezőek, akkor elkezdi kihajtani a leveleit, amelyeket a közelgő fagyok gyorsan tönkretesznek. Ez azt jelenti, hogy a termés elpusztul. A fokhagymának azonban még a tél előtt gyökeret kell eresztenie, ezért ne késlekedjünk túl sokáig. Az őszi ültetésre a legmegfelelőbb fajták a következők: Topáz, Dukat, Jovan, Vekan, Anton.

Fokhagyma minden boltban kapható, de ugyanilyen könnyen termeszthető az otthoni kertekben is. Nem meglepő módon nem nehéz vagy bonyolult feladat. Ha ősszel ültetjük a fokhagymát, hamarabb lesz a termés és nagyobb fejeket kapunk, mintha tavasszal ültetnénk.

Mit vegyünk figyelembe az ültetésnél: napos vagy félárnyékos helyet válasszunk, lehet például egy olyan ágyás, ahol korábban paradicsomot, uborkát vagy zellert termesztettek. A talajnak termékenynek kell lennie, ezért jó ötlet, ha ültetés előtt komposzttal trágyázzuk a területet. Ez lehetővé teszi, hogy a fejek nagyra nőjenek, akkorára, mint egy nagy dió vagy akár egy golflabda. Ültessük elég mélyre, 5-6 centire. A hidegebb területeken az ágyásokat ültetés és öntözés után enyhén mulcsozni lehet, például szalmával.

Sok betegséget gyógyít, igazi gyógynövény

Baktérium- és vírusölő hatása is van a benne lévő allicinnek köszönhetően: bizonyos mikroorganizmusok ellen még a penicillinnél is hatásosabb. Emésztőrendszeri zavarokat előidéző kórokozók ellen is bevethető: gyomor- és bélpanaszok ellen régi házi gyógymód a fokhagymaleves. Antibakteriális hatásának köszönheti, hogy a húsok egyik fontos tartósítószere évszázadok óta, hiszen például megakadályozhatja a baktériumok által okozott súlyos ételmérgezést, a botulizmust. Vírusölő képessége miatt a bélhurut, a májgyulladás, illetve a herpesz ellen is használható. Felveszi a harcot továbbá bizonyos gombás fertőzések ellen is, ezért bőrgombák kezelésére is használnak fokhagymaoldatokat” – olvashatjuk a hazipatika.hu oldalon.