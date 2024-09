A tapasztalatok vegyesek. Egy szekszárdi anyuka, aki mindkét gyermekét beoltatta, elmondta, hogy az oltási program nagyon gördülékenyen zajlott az iskolában. „A Dienes iskolába járnak a gyerekeim, és az iskola mindent intézett az oltásokkal kapcsolatban. Nekem csak a beleegyező nyilatkozatot kellett aláírnom. Amikor a lányom épp hiányzott az oltás napján, a védőnő megkeresett minket, és egy másik időpontot ajánlott fel. Nem volt kérdés, hogy mindkét gyerek, a fiam és a lányom is megkapja az oltásokat” – mesélte az anyuka.

Milyen védettséget nyújt a HPV elleni vakcina?

A kampányoltás során a Gardasil 9 nevű vakcinát használják, amely kilenc HPV–típus ellen nyújt védelmet, köztük azok ellen is, amelyek a méhnyakrákos esetek 90 százalékát okozzák. Kutatások szerint a vakcina legalább 10 éven át nyújt magas szintű védettséget, és egyelőre nem bizonyított, hogy szükség lenne emlékeztető oltásra.

A szakértői vélemény

Dr. Pátri Eszter, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal tisztifőorvosa hangsúlyozta, hogy a HPV elleni védőoltás beadása nemcsak a lányok, hanem a fiúk számára is fontos. A fiúk ugyanis nemcsak fertőzésveszélynek vannak kitéve, hanem a vírus továbbadásában is szerepet játszhatnak. „A HPV okozta rákos megbetegedések körülbelül harmada a férfiakat érinti. A fiúknak is létfontosságú, hogy megkapják az oltást, hogy megvédhessék saját egészségüket, és ne fertőzzék meg tudtukon kívül a partnereiket. A HPV elleni védőoltás szeptember 13– ig ingyenesen igényelhető minden 7. osztályos diák számára. A szülőknek csak annyi a dolguk, hogy kitöltsék és visszaküldjék a beleegyező nyilatkozatot az iskolába. Az időben beadott oltás nemcsak a gyermekünk egészségét védi, hanem hosszú távon megelőzheti a súlyos, akár halálos betegségeket is.