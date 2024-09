Negyvenöten ülték körbe a szépen megterített asztalt Várdombon. Nagynyárádról, Németkérről, Mecseknádasdról, Rémről, Bajáról, Kétyről, Dunaszentgyörgyről és még sorolhatnánk, honnan érkeztek ide a kádárok. Szombaton kádárok találkoztak Várdombon.

Kádárok találkoztak Várdombon, immár harmadik éve ápolják ezt a hagyományt. Kihalófélben lévő szakmáról van szó, mondta Várda Tibor szervező

Forrás: Beküldött kép

Kádárok találkoztak, évről évre kevesebben vannak

Idén is, akárcsak tavaly, Várda Tibor várdombi műhelyében találkoztak a kádárok, ahol az új fahordókat is megtekintették a szakma képviselői.

Várda Tibor elmondta, idén – a tavalyihoz képest – kevesebb volt a megrendelésük, de ugyanezt hallotta az osztrák kollégáitól, akik mondták, hasonló a helyzet a francia és az olasz hordókészítőknél is.

Ennek egyik oka, hogy kevesebb bor fogy az európai bortermelőknél is, nemcsak itthon, így újabb hordókra nem annyira van szükség, mint a korábbi években. Itt, Várdombon csak tölgyfával dolgoznak, öten vannak, akik elkészítik megrendelésre a hordókat. Szerencséjük van, mert Afrika és Dél-Amerika kivételével szinte minden földrészre szállítanak. Jelenleg egy ausztráliai megrendelést teljesítenek. A legnagyobb igény a kétezer literes hordókra van.

Hagyományos módon, hagyományos eszközökkel készülnek a hordók

A tölgyfán kívül gyékényre – ezt tömítőanyagként használják – és abroncsokra, szegecsekre van szükségük. Ugyanúgy égetik ki a hordók belsejét, mint régen.

– A megjelent kádárok valamennyien dolgoztak még jó pár évtizeddel ezelőtt a bátaszéki kádár szövetkezetben. Az igazság az, hogy ebben a szakmában a technológia nem nagyon tudott megújulni, mert hagyományos módon, hagyományos eszközökkel készülnek ma is a fahordók. Néhány új eszközt használunk csupán, melyek a fizikai munkát könnyítik meg – mondta Várda Tibor.

Várda Tibor 1987-ben végezte el Szekszárdon az akkori Ady szakiskolában a kádár szakot. Ők voltak ezen a szakirányon az utolsók, akik itt tanulhattak. Eredetileg asztalosnak jelentkezett, de abban az osztályban sokan voltak, így átment a kádárosok közé, tizenketten kezdték az iskolát, öten végeztek, ebből ketten maradtak a szakmánál.

Jelenleg 3-4 kádáros cég működik az országban. Vannak, akik csak barrique- és pálinkáshordókat készítenek, de van, aki nagyobb boros hordókat is.