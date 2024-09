Szombaton reggel indult a Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Alapítvány által szervezett Szüreti napi Lösz-szurdik túra. A Béla király téren gyülekező negyvenöt fős lelkes csapat között nemcsak helyiek, hanem Budapestről, Szedresből, Sárszentlőrincről és Zombáról érkezők is voltak, akik barátaikhoz és rokonaikhoz látogattak el a szüreti napok idejére, és kihasználták az alkalmat, hogy csatlakozzanak a túrához.

Lösz-szurdik túrázók a Béla téren (kép: beküldött)

Az első alkalommal részt vevők gyorsan megszerették a Szekszárd környéki löszös-dombos vidék szépségeit. Az útvonal a Béla király térről indult, és a Kilátó felé haladva érte el az első, kissé megterhelő emelkedőt. Itt a túrázók rövid pihenőt tartottak, majd a meredekebb Csacska-szurdik helyett a Kis-Csacska szurdik felé folytatták útjukat.

A Kerékhegyen és a Hosszúvölgyön át a Cserhát-tetőig túráztak, majd a Parászta felé fordulva értek el a Fuksz-völgybe, ahol a Prantner pincészetnél tartottak egy hosszabb frissítőszünetet. A Prantner Ferenc által biztosított fehér- és rozéfröccsök nagylelkű vendéglátással és jókedvvel töltötték meg a csapatot, akik új energiákkal indulhattak tovább.

A csapat egyik fele a Nagy Mihály-dűlő hosszú emelkedőjét választotta, míg mások a Béla király tér felé tértek vissza. Az újonnan csatlakozók, akik először vettek részt a túrán, lelkesen nyilatkoztak az esemény végén, és többen közülük már most elhatározták, hogy az év végi, óévbúcsúztató zsírégető túrán is részt vesznek. Még a nem szekszárdi résztvevők is jelezték, hogy a jövőben is szívesen visszatérnek majd a Zöldtárs Alapítvány szervezésében megvalósuló természetjáró eseményekre.