Megszokott dolognak számított például annakidején, hogy a gyerekeit Lionel Richie pelenkázza. Hát nem tudom… Ebben érzek egy picike túlzást…

Úgy, mint P. néninél, akivel kb. húsz évvel ezelőtt együtt szerveztem a tolnai búcsút. Többször egyeztettünk az előkészületek során, s az egyik megbeszélésen arról tájékoztatott, hogy Orbán Viktor is itt lesz.

– Biztos? – kérdeztem némi fenntartással.

– Küldtem neki meghívót – felelte teljes természetességgel. Mintha egy megyeszékhely polgármesterét meghívná egy óvónő a Süni csoport farsangi báljába. Elképzelhető, hogy akad fontosabb dolga is…

A rendszerváltás előtt némelyek még a kandúrt is Kand elvtársnak szerették volna titulálni. A fordulat után az elvtárs megszólítást közmegegyezéssel kiiktattuk a közbeszédből, s divattá vált az urazás. Túlzásba is vittük. Tanúja voltam, amikor egy tüzépes rámordult egy fuvarosra: – Ne urazz már Józsi, van nekem rendes nevem is!

Szerencsére nem mindenki viszi túlzásba a túlzást. Még velencei pátriárka volt a későbbi XXIII. János pápa, amikor a vízre épült városban, egy barátjával sétálgatva, „megtisztelte” egy galamb. Miközben a főpapi fövegét tisztogatta, így szólt a kísérőjéhez: – Látod, milyen bölcs a Teremtő? Képzeld el mi lenne, ha a tehenek is tudnának repülni!