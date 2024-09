Ha augusztus utolsó napjaiban a környezettudatosság jegyében jártunk el, akkor sikerült megértetnünk a gyerekkel, hogy okafogyott minden évben új iskolatáskát, tolltartót vásárolni, és a félig elhegyezett színes ceruzának is van még becsülete.

Add tovább!

Az üresen maradt, de a következő tanévben már biztosan nem használható vonalas füzetet, felesleges gyurmát, alsós matekfelszerelést ne dobjuk a szemetesbe, adjuk tovább ismerős kisgyereknek, vagy karitatív szervezeteknek, akik örömmel osztják szét rászoruló családok között, csakúgy, mint a jó állapotú iskolatáskát, egyéb tanszereket. Szintén a természetet védve a tankönyvcsomagolásra sem éri meg pénzt, időt vesztegetni! A tavalyról még használható műanyag füzetborító, könyvborító ugyanazt a funkciót tölti be, mint az újonnan vásárolt.

Megunt könyvek, játékok

Egy gyerekszobában a könyvespolcok felhozatala folyamatosan frissül: a kinőtt mesekönyveket elajándékozhatjuk, eladhatjuk az interneten, bevihetjük különböző olvasópontokhoz, de ne dobjuk a kukába! A játékoknál kicsit más a helyzet: ha egy ideig nincs szem előtt egy társasjáték, és csak fél év múlva vesszük ismét elő, olyan, mintha új játékot kapott volna a gyerkőc. Ezért sem éri meg eladni az egyébként roppant drága darabokat. Na jó, de addig is hol tároljuk őket? A padláson, a tárolóban, az ágy alatt, a vállfás szekrény aljában.

Az iskolában készített gyerekrajzokhoz általában a szülő ragaszkodik jobban, sokan képesek évekig őrizgetni csemetéjük műalkotásait. Évtizedek múlva kellemes élmény lesz végignézni a mesterműveket, de addig is rejtsük el mappába fűzve vagy dossziétartóban ott, ahol nincs útban. Papírgyűjtéskor is leadhatók az iskolában, de kinek van ehhez szíve? Oda inkább vigyük a megunt gyerekmagazinokat, újságokat, régi tankönyveket!

Inkább az újrahasznosítás

A kinőtt ruháktól is most jött el az ideje megszabadítani a szekrényeket. Ezeket a már említett karitatív szervezetek mindig fogadják, de az ország számos pontján elérhető ruhagyűjtő pontoknál is leadható ömlesztve mindenféle textília, még a cipők is, így a tornacsuka is. Az idősebb hölgyek még tudják, hogyan kell a kinőtt, páratlan, lyukas zoknikból rongyszőnyeget készíteni; ha van ilyen ismerős, bátran adjuk neki az egész családét!

Ha már szőnyeg: a babás szobából az évek alatt kisiskolás-, majd kamaszszoba lesz, sőt, az is elképzelhető, hogy az egyetemi éveket is ugyanabban a szobában tanulja végig a gyerek. Ezért a „kinőtt” szőnyeggel, függönnyel, ágytakaróval, kis pléddel, egyéb textíliával is kezdeni kell valamit. A ruhagyűjtő pontok erre is megoldást nyújtanak, de a jó állapotú darabokat az interneten is értékesíthetjük.