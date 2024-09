Van, akinek szerencséje van, mert a gyerekei gond nélkül továbbviszik amit elkezdett, van, aki mellett kiváló szakemberek nőttek fel, s ők garantálják a folytatást – többnyire némi tulajdonrészre is szert téve –, de sokan vannak, akiknél – se családon belül, se az alkalmazottak között – nincs megfelelő ember a további, magasszintű működtetésre. Kényszerűségből, egészségi problémák miatt adják csak át a fiaiknak, lányaiknak a vállalatot, akikről lesír, hogy semmi kedvük az egészhez, legföljebb a pénzt akarják kiszedni belőle.

Nagy nehezen összehoztak egy diplomát – apjuk segítségével –, aztán beültek az igazgatótanácsba, és megtanultak dirigálni. Üzleti megbeszélésekre is elvitte őket a fater, ahol szert tettek a beleszólás és a beszólás képességére. Idegen helyeken figyelemre méltókká váltak, ahogy kiszálltak a 35 millás verdájukból, de az első megszólalás minden illúziót romba döntött. A lekezelő stílust, a modortalanságot, szépségkirálynőből cégvezetőnévé lett anyjuktól sajátították el. Bárhogy is nagyzolnak, bárhogy is urizálnak, sajnálatra méltó kis taplók. Akik nem veszik észre magukat, mert olyan közegben cseperedtek fel, ahol a siker személyes érdem, a sikertelenség viszont a mások hibája.

Sokan vannak ilyenek, nehéz lesz velük országot építeni.