– Négy elég, vagy tartalék lóra is szükség van, hátha lesántul valamelyik?

– A nagyversenyeken való biztonságos részvételhez 6-8 nyugodt, herélt ló szükséges. Vinni ötöt viszünk – a legjobb formában lévőeket –, de a munkában még további 2-3 részt vesz. Emellett, mások számára történő lókiképzéssel is foglalkozunk. Idehozza a gazda a nyers lovat, s mikor elviszi már kocsi előtt, nyereg alatt is jól viselkedik. Ha valami nem stimmel, akkor eljön a tulaj, és együtt tanul a lóval, hogy neki is engedelmeskedjen, ne csak a kiképzőnek. Az összeszokás elengedhetetlen.