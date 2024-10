Egyrészt még lesz kellemesen meleg idő – ezt ígérik a jövő hétre – másrészt, minél tovább maradnak kint a növények a szabadban, annál ellenállóbbak lesznek, és annál sikeresebben áttelelnek, mondta egy bátaszéki kertész. A hideg időben, enyhe fagyokban a leander nem károsodik, a kártevők viszont elpusztulnak.

A leander jól bírja a hideget, mínusz 4 fokig nem érdemes bevinni zárt helyre. Sokan vármegyénkben a szabadban teleltetik

A leander jól bírja a hideget, de a hibiszkusz nem

A trópusi növények, mint például a hibiszkusz vagy az orchidea kevésbé hidegtűrőek, érdemes őket előkészíteni a téli menedékbe költöztetéshez, amikor pedig 10 fok alá esik a hőmérséklet, véglegesen teleltetnünk kell ezeket. A trópusi növények télen is nagyobb hőmérsékletet igényelnek, nekik megfelelő a szoba 22-25 fokos melege. Ablak közelébe, világos helyre kerüljenek. A mediterrán növényeket – így a leandert, citromfát, banánfát – fagymentes, 10 fok körüli hőmérsékletű helyiségbe vigyük, erre a legalkalmasabb a pince vagy a fedett garázs.

Van aki a szabadban telelteti a leandert és a citrusféléket is

Sokan teleltetik kint a szabadban a kiültetett citrus fajtákat is, hiszen a telek egyre enyhébbek nálunk is. Ezeket a növényeket takarnunk kell. A takaráshoz többféle könnyen beszerezhető anyagot is találhatunk, attól függően, hogy a növény mely részét szeretnénk megóvni. Erre a célra megfelelő megoldás lehet a szalma, a nádfonat, a fenyőkéreg, a fenyőgallyak, a komposzt és a lehullott lombozat is. A mediterrán származású vagy a téli csapadékra érzékeny növények a következő évben a tövükről, a talajszint alatt nem sokkal található rügyekről hajtanak majd ki. Ezeket kell védeni, tehát ezért a növények tövét is fontos betakarni.