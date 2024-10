Kenegetjük magunkat krémekkel, olajokkal, és nemcsak a bőrünket, de a hajunkat is ápoljuk. Új módszereket próbálunk ki, de néha visszatérünk a régi praktikákhoz is, mint ahogy én is tettem a ricinusolajjal. Valamiért úgy emlékeztem, hogy tinédzserkoromban vastagon kentem fel ezt az igen sűrű és ragadós csodát, így most is így tettem. Este csak azt hittem, nem száradt meg a hajam, reggelre viszont rájöttem, az olaj nem szívódott fel. Háromszor mostam át a hajam a reggeli indulás előtt, mire végre kijött valamennyire. Igaz hát a mondás, jóból is megárt a sok.