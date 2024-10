Ha azt szeretnénk, hogy keményebb legyen a sajtunk, akkor nem árt, ha zselésítő port is teszünk bele. Az aromája és a színe miatt rakhatunk bele egy evőkanál citromlevet, fahéjat is. A sűrű masszát nem túl forrón fóliával kibélelt őzgerincformába öntjük, és hagyjuk dermedni legalább két napot. A formából kiborítva egy sütőpapírra tesszük, hagyjuk szikkadni, amíg ki nem szárad, közben megforgatjuk. Alufóliába csomagolva akár karácsonyig is eláll.