A magánházban élők ősszel rendre tapasztalhatják, hogy a hideg elől téli szállást kereső rágcsálók – leginkább egerek, de gyakran cickányok is –, behúzódnak a lakóházba.

Egerek a ház falában. Cukik a mókás kis állatok, mégsem őszinte a mosolyunk, ha nálunk jelennek meg

Rág belül...

Hiába az óvatos ajtónyitogatás, mint tudjuk, a kisegér minden lyukba belefér: titkos járataikon végül bejutnak valahogy a kamrába; garázson, kazánházon át a lakótérbe. A megelőzésnél az ultrahangos riasztók bizonyulnak hatékonynak. Ha már bejutott, az egércsapda kihelyezése ajánlott, amit csalogató dióval, kolbásszal, sajttal díszíthetünk föl.

…és rág kívül

A kisebbik baj, ha a házban rág. A nagyobbik, ha mégsem jut be a házba, hanem befészkel a homlokzati hőszigetelésbe, és ősztől tavaszig járatokat kialakítva, rágja, rágja a polikarbonát-réteget. Amit az ember drága pénzért felragasztatott, azt az egér – ingyen – lerágja: a polikarbonát-golyócskák apró kaparászásokkal kísérve hullanak, hullanak a falból.

Mit lehet ilyenkor tenni azon kívül, hogy hónapokon át nézzük a kitartó „hóesést”? Ha már befészkeltek, hiába tömködjük tele a szigetelőből kiharapott lyukakat patkányméreggel, a kiporciózott „falatokat” legfeljebb elhordja a fészkéhez, de nem pusztul el.

Inkább előzzük meg a bajt! Hasznos lehet a réseket, a tavaly kirágott nyílásokat purhabbal alaposan befújni, majd hőszigetelő ragasztóréteggel bekenni.

Vonzó körülmények

A kemény telek, a tartós fagyok kiválóan kordában tartják az egerek és egyéb rágcsálók populációját; egyetlen probléma ezzel, hogy évek óta nem láttunk hazánkban tartós mínuszokat, legalább mínusz 15 Celsius-fokot, ami eltart vagy két hétig. Sajnos nemcsak a szürke kisegér okoz jelentős károkat, hanem a patkány, a pocok és a közönséges háziegér közeli rokona, a cickány is. Főleg ott keresnek maguknak téli menedéket, ahol még van állattartás: falusi udvarokban, ólak körül, ott a takarmányból nincs hiány.

De a városi portákat is látogatják, főleg, ahol szárnyasokat nevelnek. Az aprójószágok mellett a kint tartott díszmadarak, például a papagájok élelme is vonzó számukra. Így a belvárosban is találkozni velük. Persze nemcsak a takarmányra mennek, a csatornákon keresztül gyakorlatilag bárhová eljuthatnak, ahol élelmet szimatolnak.