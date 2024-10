Már nem kell évekig tartó tanulás vagy tapasztalat ahhoz, hogy valaki szakértővé váljon – a TikTokon elég egy jól megvágott hatvan másodperces videó, és voilá, itt van a legújabb pénzügyi tanácsadód vagy táplálkozási szakértőd!

Az önjelölt guruk arénája a TikTok

Forrás: Shutterstock/illusztráció

De mi is rejlik ezen gyors felemelkedés mögött? Elsősorban a fiataloknak szánt egyszerűség. A TikTok algoritmusa nem az érdemi tudást részesíti előnyben, hanem az elérést. Így hát nem csoda, hogy egy húszéves influenszer simán magyarázhat az otthoni nappalijából, hogyan kell helyesen befektetni a tőzsdén, miközben maga is csak néhány napja lépett be egy kereskedési platformra. Az információgyűjtés ma már nem trendi, mert gyorsan kell döntenünk: tetszik-e, amit hallunk? Ha valaki elég magabiztosan adja elő, már meg is nyerte a közönségét.

Ez az új jelenség persze nemcsak szórakoztató, hanem veszélyes is. A gyors, kézenfekvő válaszok korában kevesen állnak meg és kérdőjelezik meg az információ forrását. A fiatal generáció könnyen hisz abban, hogy az igazság pár kattintásra van, pedig valójában a háttérben rengeteg hamis, felületes vagy hiányos tudás rejtőzik. A legnagyobb gond talán az, hogy a TikTok-generáció így elveszti a mélyebb elemzésre való képességét. A felületesség normalizálódik és a reflektálás már nem része a tanulás folyamatának. Pedig az igazi tudás, a valódi bölcsesség nem a gyors válaszokban rejlik, hanem abban, hogy megtanuljuk, hogyan kell helyesen kérdezni.

Az instant szakértők világában talán itt az ideje lassítani, megállni egy pillanatra, és mérlegelni: vajon mennyire hiteles az, amit éppen hatvan másodperc alatt tanultunk?