A halloween party ötletek között bőven akad minden, ami ahhoz kell, hogy a vendégek garantáltan ne unatkozzanak: kísérteties jelmezversenyek, félelmetes koktélok és olyan rémisztő játékok, mint a kacsintós gyilkos. Érdemes elmerülni az ijesztő részletekben, és a bulit a legemlékezetesebbé tenni az összes vendég számára!

Halloween party ötletek nincsenek töklámpás nélkül Illusztráció: Shutterstock

Halloween party ötletek Sipos-Kokauszki Rékától

Sipos-Kokauszki Réka dekoratőr megosztott néhány egyszerű, de hatásos dekorációs ötletet, amelyekkel emlékezetessé lehet tenni a halloween bulit. "Nem kell nagy dolgokra gondolni, elég, ha elmegyünk a gyógyszertárba, veszünk fehér gézanyagot, és mondjuk egy műanyag flakonra azt rádobjuk, teszünk bele esetleg egy kis elemes égőt, fekete kartonból szemeket teszünk rá, és bekapcsoljuk az égősort, és ebből párat kitesszünk az ajtó elé, és tessék, máris komplett szellemcsalád fogadja a belépőket" – javasolja Réka.

Ha igazán kreatív megoldásokat keresünk, a papírboltból beszerzett fekete kartonokból készíthetünk boszorkány süvegeket, vagy kivághatunk denevérformákat, denevérszárnyakat, amelyeket csak fellógatunk a házban, vagy elszórunk az asztalon. „ A halloween Magyarországon is elterjedt már, és a legtöbb bevásárlóközpontban, papírboltban, rengeteg helyen tudunk dekorációs kellékeket, mini pókokat, csontvázfejeket kapni olcsón, amikkel még csak kézügyesség sem kell, hogy elkárhozott lelkek tanyájává változtassuk a buli helyszínt" – mondja Réka.

Még ha Réka maga nem is igazán rajong a halloweenért, gyerekei miatt ő is mindig feldíszíti a bejáratot egy-egy töklámpással vagy egyszerűbb dekorációval: „Úgy érzem, lassan meg kell törjek, mert a gyerekeim egyre jobban igénylik, hogy mi is körbejárjuk a falut és gyűjtögessük a csokikat, és az ijesztgetés legyen a középpontban otthon is.”

Tippek és tanácsok- felnőttként is jó móka a játék

Horrorfilm felismerés

Ha már halloween, nem maradhatnak el a horrorfilmek sem! De hogy ne laposodjon bele a buli egy kétórás filmezésbe, jó tölet filmfelismerés játékot szervezni. Ki kell választani egy jelenetet, majd kitalálni, melyik ikonikus alkotásból való. Extra pont jár annak, aki a rendezőt is meg tudja nevezni! Akár tétmérkőzéssé is alakulhat a játék: aki a legkevesebb jelenetet ismeri fel, őt éri a megtiszteltetés, hogy megsétáltatja a házigazda zombijelmezbe öltözött macskáját.