Elsők között is elsők lehetnek október 31-én azok az autósok, akik a Béla tér felé veszik az irányt 16 és 18 óra között. Első alkalommal szerveznek ugyanis autóáldást Szekszárdon. Így a Szentháromság szobor előtti parkolóba kanyarodva élhetnek a résztvevők a különleges lehetőséggel. A közelgő téli utakra nem csak téligumikkal, hanem egy kis égi oltalommal is érdemes magunkat felvértezni.

Nyáron Kocsis László diakónus tartott autószentelést Szálkán

Fotó: beküldött

A plébános, a hagyományos szentelési szertartás keretében, Isten áldását kéri minden járműre és útra, amelyre a szekszárdi sofőrök elindulnak. Az áldás mellé ráadásként egy apró meglepetés is jár, amit Tamás atya külön készített az autósok számára. Az esemény időpontja sem véletlen: bár Szent Kristóf, az utazók védőszentjének fő ünnepe júliusban van, de október 31-én is ünnepli névnapját. Így ezen az őszi napon különösen időszerű, hogy az utazók mennyei támogatásban részesüljenek, bárhová is vigyen az út.