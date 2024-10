Nemrég egy filmet néztem. Az előzetes alapján izgalmas esti programnak ígérkezett, épp olyannak, amitől az ember azt várja, hogy végre egy jó kis esti lazításnak néz elébe.

Aztán elindult a film. Már az első tíz percben belém nyilallt egy apró gondolat: „Ezt talán nem kellene végignéznem.” Az idő telt, a cselekmény pedig csak vonszolta magát. Túléltem fáradt színészi játékot, klisés párbeszédeket és egy történetet, ami sehová sem tartott. De azért nem kapcsoltam ki. Vajon miért van? A remény – az a bosszantó kis érzés, hogy „hátha jobb lesz, hátha most jön valami csavar, ami megmenti az egészet” – ott motoszkált bennem.

Ahogy teltek az órák (legalábbis úgy tűnt), csak egyre mélyebb lett a kétségbeesésem. Minden egyes jelenet után vártam, hogy majd most jön a nagy mondanivaló, az a pillanat, amikor összeáll a kép, és hirtelen minden értelmet nyer. De nem. A film véget ért, én pedig ott ültem a kanapén, a teljesen üres befejezést bámulva, és egyetlen gondolat járt a fejemben: „Ez nettó két óra az életemből, amit soha nem kapok vissza. Két óra. És ne mondja nekem senki, hogy nem nagy ügy, mert ez a két óra nagyon is számít. Mi mindent csinálhattam volna ezalatt! Megtanulhattam volna néhány új kifejezést egy idegen nyelven. Ültethettem volna egy fát. Vagy egyszerűen csak nézhettem volna a plafont, ami – valljuk be – több érzelmet váltott volna ki belőlem, mint ez a mozizás. Tanulság? Néha jobb már az elején kiszállni a dolgokból.

