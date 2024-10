A témát Az én kutyám internetes oldalon találtam, ahol összegyűjtötték a legviccesebb kutyaneveket. A közösségi oldalukon tett felhívásra több mint 450 kutyanév érkezett, amelyek humorról, kreativitásról és egyediségről tanúskodtak. Kutyanevek gazdi módra címszóval tehát mi is megkérdeztünk néhány ebtartót, miért pont azt a nevet adta a kedvencének.

Kutyanevek gazdi módra: tükrözi a gazdi személyiségét és kreativitását és sokszor humorát is

Forrás: MW Archívum

Kutyanevek gazdi módra, Bolhás története

– Szőlő szüretelése alatt csapódott hozzánk egy puli-szerű kutyus. Akkor még kézzel szüreteltünk és vagy húsz ember dolgozott a szőlőben minden nap, amikor nem esett az eső. Délben leültünk a tőkék árnyékában és úgy ettük meg amit odacsomagoltunk. A kutyus akkor lett a vendégünk, mindig megkapta a maradékot. Hűségesen el volt mellettünk. Mivel nem tudtuk, hogy mi a neve, elneveztük Bolhásnak, a kinézete miatt. A szüret végére – akkor ez közel egy hónapig tartott – hűséges társunk lett. A sok kajától a szőre is fényesebb lett, formás kis eb lett belőle. Még okos is volt. Egyik reggel beindította a férjem a traktort és úgy hagyta, erre azért volt szükség, mert nehezen indult, akkumulátort kellett volna cserélni benne. Közben átült egy másik járműbe, azzal vitte fel a ládákat, amibe szüreteltek a munkások. A traktor meg addig pöfögött, míg az enyhe lejtőn elindult. A kutyus futott mellette, ugatott veszettül, így vettük észre, hogy baj van. Bolhást még meg is sirattuk, amikor végleg eltávozott a földi világból – mesélte el kutyája történetét egyik szekszárdi olvasónk.

A humor forrása lehet a kutya mérete is

A már említett Az én kutyám internetes oldalon az alábbi vicces nevek kerültek bejegyzésre:

Mákos Guba, Pufirizsa, Csülök, Kalácska, Pogácsa, Piskóta, Cognac (konyak), Lecsó, Pörkölt (igen népszerű kutyanév), de Kex és Ropi, Fűszer, Gulyásleves és Répa is szerepel a listán. Szintén a konyhához kapcsolódó nevek a Zacskó, a Flakon, a Bödön és a Butykos is.

Csipet és Medve esetében a humor forrása a méret: Csipet ugyanis egy kuvasz, míg Medvében egy tacskót tisztelhetünk. De a 40 kilós Picike sem a méretével szolgált rá a nevére. Ahogy a Herkules név hallatán sem egy pincsit várnánk.