Képzeljük el, egy nap arra ébredünk, hogy a kávéfőző felmondja a szolgálatot, a TV csak a szellemidézés tematikájú csatornákon működik, és a kedvenc szobanövény hirtelen romlásnak indul. Mi lehet a közös ezekben? Hát persze, hogy egy mágikus átjáró van az otthonunkban! Ilyenkor felmerül a kérdés, amit egy helyi lakos is feltett magának: miért pont velem történik ilyen? – kérdi elgondolkodva, akinél pár éve minden egyes éjszaka tányérok törtek a konyhában.

– Azt hittem, a macskánk csinálja, de aztán rájöttem, hogy nincs is macskánk. Azóta elköltöztünk, nem tudom, mi lehet a mostani lakókkal, talán csak én vagyok túlérzékeny, de azóta se tapasztaltam még hasonlót sem – mondta.

Tolna vármegye rejtélyes eseményeit számba véve, nem lehet elmenni amellett, hogy az esetlegesen létező mágikus átjárókat ne említenénk. E témában kérdeztük Kasza Ilona parapszichológust, helyi ezoterikus szakértőt, aki így fogalmazott: nemcsak az egykori tragédiák helyszínein, hanem akár otthonainkban is megnyílhatnak ezek a kapuk. A régi tárgyak, az elhunytakhoz kötődő helyek különösen alkalmasak erre.

Mágikus átjáró- egy bolhapiacon vásárolt holmi is megnyithatja (A fotó illusztráció, forrás: getty images)

Miből lehet tudni, hogy mágikus átjáró nyílt meg?

Ha egyre több furcsa jelenség történik: állandó hangulatingadozások, veszekedések, meghibásodó háztartási gépek vagy éjszakai zörejek, akkor lehet, hogy egy ilyen kapuval van dolgunk. Gyakran kellemetlen szagok vagy megmagyarázhatatlan anyagi gondok is összefügghetnek a szellemi átjárók jelenlétével. Az ilyen kapuk létrejötte többféleképpen történhet. Egy régi tükör vásárlása az ócskapiacon, egy kíváncsiságból végzett szellemidézés, vagy akár egy régi épületbe való költözés is megnyithat egyet. Nem beszélve a tükrök előtti gyertyagyújtásról – különösen sötét színű gyertyákkal –, ez különösen vonzza a szellemi lényeket. Ezek az átjárók nem válogatnak, az otthonokon kívül irodákban, boltokban is megjelenhetnek, és ha az üzlet hirtelen visszaesik, vagy a forgalom drasztikusan csökken, esetleg az alkalmazottak már hosszabb ideje feszültek egy újabb fizetésemelés ellenére is, érdemes elgondolkodni, hogy valami más is történik a felszín alatt.