Jegyzet 42 perce

Mi állhat az őszi étvágy hátterében?

Ahogy az őszi levelek lehullanak, úgy tűnik, az étvágyam is napról napra növekszik, ami sajnos most már meg is látszik rajtam. Az esti falatozások nem segítenek – a túlzásba vitt vacsora nemcsak az alvásomra van rossz hatással, de a súlyomra is.

Bencze Péter Bencze Péter

Mi állhat a hirtelen megnőtt őszi étvágy hátterében? Fotó: Shutterstock

Próbáltam megérteni, mi állhat az állandó evési vágy hátterében. A világhálót böngészve számos érdekes elméletre bukkantam: egyes szakértők szerint a túlzott étvágy gyakran a szeretetéhség, a kapcsolatok hiánya vagy éppen a szexuális frusztráció következménye. Mivel egyik sem illett rám, tovább kutattam. Végül arra jutottam, hogy talán a magyar konyha ízletes és nehéz fogásai tehetők felelőssé. Megpróbáltam kordában tartani az étvágyamat, csökkentettem az adagokat, bár néha titokban még mindig bekukkantottam a hűtőszekrénybe, abban a hitben, hogy az állva elfogyasztott falatok talán nem számítanak. Kipróbáltam a koplalást is: lemondtam a vacsoráról, a reggeli mennyiségét pedig megkurtítottam. De be kell vallanom, a plusz kilók felszedése sokkal könnyebb, mint azok leadása, ez szinte művészetnek tűnik. A rendszeres testmozgás fontosságát viszont nem lehet eléggé hangsúlyozni. Nem szabad elfelejteni, hogy az egészséges életmód nem sprint, hanem maraton – minden apró lépés számít. Az első lépéseket már megtettem, és két kilót sikerült leadnom. Az ünneplést viszont most nem az étkezőasztalnál fogom megtartani!

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!