A Ringatókra már néhány hónapos kisbabákkal lehet érkezni, a felső korhatár az óvodáskor kezdete. A foglalkozásokon nincsenek életkor szerinti csoportok, sőt, örülnek, ha az anyukák mellett az édesapák és nagyszülők is részt vesznek. A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, előzetes bejelentkezés nélkül. A rendszeres foglalkozások általában 30 percesek, de a színpadi Ringatók, ünnepi, hétvégi vagy „apukás” foglalkozások ettől eltérhetnek. A Ringató rendkívül népszerű, hiszen egyszerű, de hatékony módon vezeti be a családokat a zenei nevelés világába, és segít megalapozni a gyermekek fogékonyságát a művészetek iránt.

„Vedd ölbe, ringasd, énekelj!” (A szerző felvétele)

Közös ünnep Szekszárdon szeptember 28-án

A Ringató 20. születésnapját stílusosan ott ünneplik, ahol az egész mozgalom szárba szökkent: Szekszárdon. Szeptember 28-án megtelt kisgyerekekkel, családokkal az MCC szekszárdi központja, a gyerekkoncerten Gróh Ilona mellett több Ringató foglalkozásvezető is közreműködött. Több mint százan pillanthattak be abba a varázslatos világba, amit a Ringató képvisel. A varázs pedig abban rejlik, hogy egyszerre nyújt zenei élményt és családi összetartozást. Ahogy Gróh Ilona mondta: „A zene a legrövidebb út két ember között.” Ez a mottó vezérli a programot már két évtizede, és ennek köszönhetően vált nemzetközi szinten is ismertté és elismertté.