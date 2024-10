Aki szereti a dél-európai életérzést, és van némi megtakarított pénze, manapság előszeretettel nézelődik a hazai helyett a nemzetközi ingatlanpiacon. Hogy miért? Mert a hazai lakásárak utolérték a nyugat-európai árakat.

A mediterrán hangulattal és afrikai forrósággal megáldott Szicília, a Földközi-tenger legnagyobb szigete

Fotó: Shutterstock

Csábító Szicília

Az olasz csizma orra és Afrika között fekvő, délről Málta szomszédságát élvező sziget a mediterrán hangulattal és afrikai forrósággal megáldott Szicília, a Földközi-tenger legnagyobb szigete. A saját, cataniai és palermói repterekkel rendelkező Szicíliába Budapestről heti hat járat indul; a magyar fővárostól mindössze két óra repülőút és 10-15 ezer forintos repülőjegy választja el. Nemcsak a klímája csábító, hanem az is, hogy a szigeten még télen sem indokolt a fűtés. Ez sokat nyom a latban azok számára, akik itt keresgélnek ingatlant vagy ősszel-télen pihennének itt.

Olcsóbb, mint a szegedi

A legtöbben most nagyot sóhajtva legyintenek, mondván esélyük sincs ott bevásárolni. Pedig akár egy szegedi vagy vásárhelyi, hasonló ingatlan áráért már hitel nélkül is sikerülhet – számol be tapasztalatairól Molnár Attila, a Fair-M Ingatlanközvetítő Iroda ügyvezető tulajdonosa.

A tengerre néző, attól csupán néhány lépésnyire található, 30 négyzetméteres lakások – berendezéssel együtt – már 20-25 millió forintért megvásárolhatóak. Ha a négyzetméterárra kíváncsi az olvasó: 240-420 ezer forint között mozog. A kisebb, kiváló állapotú lakásnál (teljes berendezéssel együtt) ez 470 ezer forintban áll meg. Meglepő, hogy ennyiért nem az erősen felújítandó kategóriát kapja meg a befektető, de azért van, hogy nem is a legjobbat: inkább a 80-90-es évek stílusában kialakított lakásokat kínálják ebben az árfekvésben. Az sem ritka, hogy a kínált lakásba még bútorzatot, mosógépet sem kell vennie az új tulajdonosnak, annyira jól felszerelt állapotban veheti át.

Csak fentebb mehet

Miért lehet ilyen olcsón ingatlanhoz jutni? Kevés a munkahely (kivéve nyáron), a bevételt főleg a nyári hónapokra időzített turizmus adja. Sokan szálláshelyként adják bérbe a szicíliai lakásukat (egy kétágyas szobát nagyjából 20 ezer forint per fő per éjszaka áron), de az sem ritka, hogy csak saját használatra vesz valaki lakást; évszakonként egy-egy hetet tölt kint a család. Még így is jó befektetés, hiszen a szicíliai ingatlanok ára a jövőben csak emelkedhet – véli Molnár Attila. Szerinte hitelt nem ajánlatos rá felvenni, inkább azoknak ajánlott, akik biztonsági befektetést és ingyen szálláshelyet keresnek.