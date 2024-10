A hétvégén Abaligeten jártunk és természetesen a hely nevezetességét is megcsodáltuk, a cseppkőbarlangot, ami mint kiderült tele van misztikus helyszínekkel. Az egyik ilyen különlegessége a barlangnak a Lebegőkő, vagy más néven a Hűtlenség sziklája, amely köré egy misztikus történet fonódott. A legenda szerint a kő megremeg, ha olyan ember halad át alatta, aki hazugsággal vagy csalárdsággal vétkezett.

Az Abaligeti-barlangban található Hűtlenség sziklája alatt sokan nem mernének átmenni

A legenda tehát egyértelműen arra utal, hogy a kő valamiféle erkölcsi mércét állít az ember elé, amit átlépni egyeseknek kockázatos lehet. A kő szimbolikája persze nyilvánvaló: mintha a természet maga állítana bírót az emberi gyarlóság fölé. Sajnos manapság, ha minden hazugsággal vagy hűtlenséggel terhelt ember alatt valóban mozdulna a Lebegőkő, akkor bizony sokakat kísérne hirtelen rengés ezen a helyen.

Az efféle legendák mindig mélyebb igazságokat hordoznak. Talán nem is az a lényeg, hogy valóban megmozdul-e a kő, hanem az, hogy az ember elgondolkodjon saját cselekedetein, és átgondolja a múltbeli döntéseit. A legenda tehát sokkal inkább arra emlékeztet, hogy a lelkünk mélyén mindannyian magunk hordozzuk a saját Lebegőkövünket, amely a föld alatti sötétségnek és csendnek köszönhetően tökéletes helyszíne annak, hogy szembenézzünk saját belső világunkkal – a jóval és a rosszal egyaránt. Ahogy lépdelünk a cseppkövek között, talán önkéntelenül is befelé figyelünk, és nemcsak a természet szépségei, hanem saját lelkiismeretünk is megmozdul.