Tálos Hunor fiatal kora ellenére komoly hobbit választott, édesapjával rendszeresen járta az országot. Ennek hatására úgy döntött, hogy belevág a fotózásba is. Már egészen fiatalon elbűvölte a természet nyugalma, a tájak, az állatok és a növények világa, ez az érdeklődés, a fotózás pedig hamar szenvedélyévé vált.

Bár csak néhány éve kezdett el fényképezni, már most jelentős fejlődést mutat. Nemcsak a természetfotózásban találta meg önmagát, hanem az édesapjával tett utazások során Magyarország építészeti kincseit is előszeretettel örökíti meg, mivel különösen izgalmas kihívásnak tartja a struktúrák, formák és fény-árnyék játékok megörökítését.

A fotózás egyelőre csak hobbi marad Hunor számára

Fotó: Kirchné Máté Réka

Hunor fotózás iránti szenvedélye máris sikert hozott

Hunor egyik nagy szenvedélye a ritka, különleges pillanatok megörökítése, legyen szó akár egy váratlan természeti jelenségről vagy mások számára észrevétlen dolgokról. Személyes küldetésének tekinti, hogy szokatlan perspektívából mutassa meg a világot, és a nézőket is arra készteti, hogy jobban elmélyedjenek a látottakban.

Tehetsége nemcsak a gimnázium falain belül vált elismertté, hanem országos szinten is. Idén áprilisban Hunor második helyezést ért el az evangélikus középiskolák által megrendezett, rangos Diós Kristóf természetfotó pályázaton. Ez a kiemelkedő eredmény is mutatja, hogy képes felvenni a versenyt a legjobbakkal, és munkáira nemcsak a közvetlen környezete, hanem szélesebb szakmai közönség is felfigyelt.

A fiatal paksi srác lenyűgöző képeket készít

Fotó: Tálos Hunor

A fotószakkör házi versenyének első fordulójában Hunor munkái mindenkit lenyűgöztek. Különleges képi világa, az apró részletek iránti érzéke és a kompozíciós megoldásai azt mutatják, hogy érett gondolkodású, nagy potenciállal rendelkező alkotó bontogatja szárnyait. Fodor Szabina, a szakkör vezetője szerint Hunor természetes érzékkel bánik a fénnyel és az árnyékokkal, ami az egyik legfontosabb készség egy fotós számára.

Saját tablófotójukat is Hunor készíti

Az elmúlt időszakban Hunor több megkeresést is kapott: családtagjai és barátai gyakran kérik, hogy fotózza le őket különféle eseményeken, vagy hogy portrét készítsen róluk. Az iskolai rendezvények sem telnek el Hunor jelenléte nélkül, több alkalommal is ő örökítette meg a legfontosabb pillanatokat a gimnáziumban. Ez a közösségi elismerés mutatja, hogy nemcsak technikai tudása, hanem megbízhatósága és kreativitása miatt is népszerű a diákok körében.