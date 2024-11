November huszonegyedikén az Olivérek ünneplik névnapjukat, de ezen a napon köszönthetik még Rufusz, Ilián, Kolumbán, Amália, Mária nevű ismerőseiket is.

Olivér eredete: latin eredetű; jelentése: olajfaültető. Olivér jelentése: Az Olivér név rendkívül érzékeny, idealista, ösztöneit erősen használó személyiség kialakulását támogatja. Tehetséges lehet több művészeti ágban is. Vágy él benne, hogy valami módon másokat segítsen. Mivel nem ad eleget arra, hogy az egy-egy munkafolyamatba befektetett energiája anyagiakban is kamatozzon, félő, hogy nem számíthat a tudásával és munkájával arányos anyagi elismerésre. Sokkal többet érzékel az életből, mint amennyit képes felfogni, sokszor az is előfordul, hogy úgy befolyásolják, hogy nem veszi észre.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!