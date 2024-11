Naponta elmentem Szekszárdon az üzlet előtt, de fel sem tűnt, hogy az egy szexshop. Az erotikus termékeket árusító üzlet kirakata, bejárata olyan szerényen simult bele a környezetébe, mintha csak egy gombos bolt lenne. Egy fiatal pár üzemelteti, Zsolt és Erika, őket faggattam arról, mik a tapasztalataik, kik járnak oda, milyen céllal.

Az erotikus termékeket árusító boltot fiatal párok is felkeresik, hiszen a szexualitás az életünk része

Fotó: Fotó: MW/illusztráció / Forrás: MW

Erotikus termékeket árusító üzlet első benyomásra olyan mint egy cipőbolt

Szekszárdon két hasonló termékeket árusító üzlet is van, én az úgynevezett iparos udvariban jártam. Mint mondták, 9 éve vették át az előző tulajdonostól az üzletet, akkor még a Rákóczi utcában volt a bolt, tavaly költöztek ide.

– Kereskedelemmel korábban nem foglalkoztam, mégis úgy gondoltam, a szexshopban van gazdasági lehetőség – mondta Zsolt. Sokat nem tévedtünk, bár a covid járvány okozta gazdasági válság bennünket is érintett – tette hozzá.

Én magam először jártam ilyen üzletben és meg is lepődtem azon, mennyire „semmi különös" belülről. Olyan, mint mondjuk egy cipőbolt, csak a dobozokon nem cipők képe van fotózva, hanem különböző szexuális segédeszközöké.

Amíg ott beszélgettünk, két fiatal hölgy jött be, erotikus fehérneműt és masszázsolajat kerestek.

Vágyfokozók, vibrátorok, potencianövelők a slágerek

A vásárlók többsége visszajáró. Ismeri a termékeket, sőt vannak, akik az interneten tájékozódtak előre, hogy mit is szeretnének vásárolni. A tulajdonosok készséggel megrendelik azt is, ami az üzletben éppen nincs.

– Jöttek már be olyan nők is, akiket a nőgyógyászuk küldött egy adott termékért, a férfiak jellemzően potencianövelő étrend-kiegészítőt keresnek, ezek gyógynövényből készült tabletták. Nagyobb mellékhatásuk nincs. Jöttek olyan férfiak is, akik azt mondták, szeretnék a házasságukat, kapcsolatukat megtartani, ehhez kértek segítséget. Nálunk fontos a diszkréció, aki igényli, annak szívesen segítünk, de aki inkább egyedül szeretne körbenézni, azt hagyjuk nézelődni – mondta Erika.

Aki először jön be, az jellemzően csak körülnéz, látja, hogy vannak vágyfokozók, segédeszközök, vibrátorok, színben, formában „tudásban" sokfélék, erotikus fehérneműk. A legtöbb vásárló azért jön, mert ragaszkodik a párkapcsolatához, és azt szeretné színesíteni. A férfiak hiúsági kérdést is csinálnak abból, hogy mennyire fickósak, az idő múlása ellenére is.