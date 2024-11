Az Okosház, vagy okos otthon magába foglalja az okos ajtózárakat, az okos konnektorokat, a videós kaputelefonokat, a térfigyelő kamerákat, az okos izzókat, az okos lámpákat és hangszórókat, a wifi termosztátokat, a párásítókat, a wifi reléket, az elektromos függönyöket.

Az okosházak, az okosotthon hozta luxus már egy ideje elérhető. Ezekben a lakásokban az okostechnika szinte mindent elvégez helyettünk. Így van csak igazán időnk a családra.

Fotó: Getty Images

Okosházak, okos otthon

Tolna vármegyében is kedveltek az okos otthonok. Egy okostermékek értékesítésével foglalkozó vállalat tájékoztatta lapunkat, hogy Tolna vármegyében is sokan érdeklődnek az okos eszközök iránt. Átlagosan csak a honlapjukról havonta nyolc-tizenkét megrendelés érkezik Szekszárdról, Paksról októberben tizenhárom megrendelésük volt, Dombóváron november első felében öt megrendelést kaptak. A legtöbben a fűtéssel kapcsolatos okos eszközök iránt érdeklődnek, például a zónafűtési lehetőségekről, amellyel minden szobában külön hőmérsékletet lehet elérni. Népszerűek még a légkondicionálók, a termosztátok, az okos konnektorok, az okos érintőkapcsolók, az okos izzók, a robotporszívók, a wifin keresztül ellenőrizhető kamerák, az okos ajtózárak, a távirányítók és a wifis relék, amelyekkel például – a jövő tavaszt is már szem előtt tartva –, az általunk megszabott időben kapcsol be a kerti locsolóberendezés.

Okos ajtó

Ha például okos ajtót szeretnénk, akkor egy kis távirányítóra hasonlító intelligens billentyűzet vásárlásával lehetővé válik az ajtó bezárása vagy kinyitása egy hatjegyű hozzáférési kód használatával, mobiltelefon használata nélkül. A könnyen használható billentyűzetet különösen ajánlják a gyermekek és az idősek számára. A készüléket az ajtó elé, kívülre rögzítik, ragasztással vagy csavarokkal. Az általunk megtekintett intelligens billentyűzet ára majdnem negyvenháromezer forint. A szintén népszerű wifi relé egy csatornás vezeték nélküli relé, amely a ház számos eszközére felszerelhető, és lehetővé teszi az eszközök távvezérlését.

Okos konnektor

Az akár kilencezerötszáz forintért is kapható okos konnektor egy mobil tárolóban található, amely távirányítóként használható. Meghatározott ideig figyelemmel kísérhetjük a készülék energiafogyasztását, tűzálló, ellenáll az áramütésnek, a túlfeszültségnek és a túlterhelésnek. Ne feledjük, régebbi típusú ingatlanokban is használhatunk okos eszközöket, például okos érintőkapcsolókat vagy az okos izzókat, amelyek fényerejét mobil alkalmazás segítségével állíthatjuk be. Sokan vannak, akik a lakásaikat már egy ideje okos eszközökkel fejlesztik, mert elegánsak, modern kialakításúak, hasznosak és népszerűek.

Az okos eszközök megkönnyítik a napi háztartási teendőket is, több idő jut a családra.