És hol van még karácsony?

Egyik kommentelőnk elárulta, náluk otthon már áll egy kis karácsonyfa

A Teol.hu Facebook oldalán többféle válasz is érkezett karácsonyi kérdésünkre. Voltak, akik vicces, ám komolytalan válaszokat adtak, de lehetett olvasni szomorú hozzászólást is. Ám voltak, akik igencsak komolyan fogalmazták meg, hogy mikor is kezdik valójában a karácsonyi készülődést. Olvasóink színt vallottak.

Brunner Mónika

„A boltok tele vannak karácsonyi dekorációval és áruval. Te mikor kezded el a karácsonyi készülődést?” – kérdeztük olvasóinkat a Teol.hu Facebook oldalán néhány nappal ezelőtt. A válaszokból kiderül, hogy november végén, december elején már hangolódunk az év legszebb ünnepére. Karácsonyi készülődés: kezdődik A kommentelők elárulták, hogy közülük ki kezdi feldíszíteni a lakást advent első vasárnapjára, és milyen oka van annak, hogy még csak tervezi, hogy kinek milyen ajándékot vegyen. Akad olyan hozzászóló, aki már mindenkinek megvette az ajándékokat. Van, aki elárulta, hogy decemberben, advent hetében kezdi a készülődést. Ám vannak, akiknek az advent előtti hét a legmegfelelőbb a készülődésre. Többen bosszankodnak azon, hogy az üzletekben túl korán érkeznek az ünnepi termékek. Túlzásnak tartom, hogy időnap előtt kipakolják a dolgokat... Számomra így elveszíti a varázsát” – írta egyikük. Másikuk azt ismertette, hogy majd csak karácsony előtt néhány nappal kezdi a karácsonyi készülődését. Döntését azzal indokolta, hogy a boltok polcai már körülbelül október óta tele vannak Mikulás csokoládéval, és nem érti, hogy miért. A Mikulás-csoki kínálatot a Mikulás ünnep előtt két héttel tartaná megfelelőnek. Volt, aki arról írt, hogy ha a boltokhoz kellene igazodni, akkor már másfél hónapja el kellett volna kezdeni a karácsonyi díszítést. Találtunk olyan kommentelőt is, aki azt árulta el, hogy náluk már áll egy kis karácsonyfa.

