Virágok királynője 1 órája

Nagy az öröm: a lenyílt orchideák újra virágoznak

Nagy sikerélményről számolt be olvasónk, hosszú évek óta először tudta újra virágoztatni az orchideáját. Mint mondta, nagyon szereti ezt a cserepes növényt, időről időre vásárol is belőle. A lenyílt orchideákból már vagy tíz cseréppel is van. Néha-néha alaposan megöntözte, de nem sokat foglalkozott velük. Egyik nap azt vette észre, hogy szinte mindegyik új hajtásokat, rajtuk bimbókat növesztett.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Bár sokan úgy hiszik, az orchidea érzékeny növény, az igazság az, hogy gondozása pofonegyszerű, és ha betartunk néhány szabályt, a növény ezt meghálálja. A lenyílt orchideák újból virágba borulhatnak, mondta az általunk megkérdezett kertész. A lenyílt orchideák is újra virágba borulhatnak, ha jól gondozzuk őket

Forrás: Shutterstock/illusztráció A lenyílt orchideákba is életet lehet lehelni Az orchideának szüksége van fényre, különösen a reggeli napfényre, így érdemes olyan helyet keresni neki, ahol ezt megkaphatja. Sötétben nem érzi jól magát, ahogy a túl sok napfény sem tesz jót neki. Az orchideát nem kell gyakran öntözni, elég hetente, kéthetente, ha lehet, esővízzel. Amennyiben az otthoni víz kemény, tegyünk a vízből egy öntözőkannába, hagyjuk állni két-három napot, és azzal öntözzük. Fontos a víz hőmérséklete is, a hideg vizet nem szereti, mert a gyökerei könnyen „meghűlnek”. Ami a hőmérsékletet illeti, általában a 17–22 fokot szereti, de néhány fajta ennél hűvösebben érzi jól magát. Kétévente érdemes átültetni a növényt, akkor, amikor éppen nem virágzik. Ehhez az orchideák számára kifejlesztett virágföldet kell használni. A régi földet dobjuk ki. Az átültetés során nem szabad túl nagy kaspót használni, ha így teszünk, a növény gyökérzete és nem a levele, virágai indulnak növekedésnek.

