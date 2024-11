A Szekszárdi Gamer Egyesület 2015 óta aktív szereplője az e-sport közösségnek, azonban az elmúlt években az egyesület folyamatosan bővítette tevékenységeit: már nem csupán a számítógépes játékok és e-sport versenyek állnak a középpontban, hanem a modern technológiai ismeretek is, például drónprogramok. Az új név az innováció iránti elkötelezettségüket tükrözi. Az egyesület vezetője, Tóth Imre elmondta: „Az innovációs terület mindannyiunkhoz közel áll, az alapítók között van informatikus, mérnök, tanár és agrármérnök is.” A közösség összetartó erejét és céljait pedig mi sem mutatja jobban, mint a legújabb projektjük, a Gamer Zone megnyitása.

A héten megnyitotta kapuit Szekszárdon a Gamer Zone

Fotó: Makovics Kornél

A Gamer Zone: a gamerek új otthona

A Gamer Zone Bay Attila, a Szekszárdi Sportközpont igazgatójának támogatásával valósult meg, és november 9-én hivatalosan is megnyitotta kapuit a Szekszárdon és környékén élő gamerek előtt. A központ célja, hogy mind a kezdő, mind a haladó játékosok számára otthont biztosítson, ahol modern eszközökön, akár Xboxon, akár számítógépen próbálhatják ki tudásukat. A megnyitón minden korosztály képviseltette magát: a legfiatalabb résztvevő mindössze három éves volt, míg a legidősebb hetvenkét évesen bizonyította, hogy a játékok iránti lelkesedés kortalan.

Hatalmas sikere volt a november 9-ei megnyitónak

Fotó: Makovics Kornel

Az első verseny

A Gamer Zone első versenye nagy sikerrel zárult. Az eseményre bárki ingyenesen jelentkezhetett, és nem is volt hiány jelentkezőkből. Számos új résztvevő mellett olyan játékosok is megjelentek, akik már a 2015-ös, legelső versenyen is ott voltak. A League of Legends 1v1 (egy az egy ellen) verseny izgalmakban bővelkedett, és végül Vecsei Roland diadalmaskodott, akinek nevét a következő vándorkupára gravírozzák. A verseny dobogós helyezései így alakultak:

Vecsei Roland Váli Péter Kónya Roland

Az egyesület további tervei

Az egyesület tagjai nemcsak a versenyekre készültek, de történetük során először közös mezt is készítettek a csapatnak, melynek bemutatására az esemény részeként egy csoportképpel emlékeztek meg. A jövőben is színes programok várhatóak a Gamer Zone-ban: a League of Legends vándorkupát minden hónapban újra megrendezik, így a következő fordulóban bárki újra próbára teheti képességeit. Emellett decemberben egy FIFA téli kupát is szerveznek, hogy a futball szerelmesei is megtalálják a nekik kedves kihívást.