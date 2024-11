A lehullott levelek összegyűjtése nemcsak esztétikai kérdés, hanem a kertünk egészségéhez is hozzájárul. Ha van lehetőségünk komposztálni, tegyük félre ezeket a leveleket, hiszen kiváló szerves anyagot biztosíthatnak a következő szezonra. Novemberi teendők sora vár bennünket a kiskertünkben.

A novemberi teendők között előkelő helyet foglal el a kiskert felásása

Forrás: MW/illusztráció

A beteg ágakat vágjuk le, most van itt az ideje a gyümölcsfák ültetésének is

A fák és cserjék visszametszése az egyik legfontosabb feladat most. A beteg ágakat és a sárgulásnak indult részeket vágjuk le. A dió- és barackfáknál különösen fontos a metszés, míg a többi fánál inkább tavasszal érdemes ezt elvégezni. Itt van az ideje a gyümölcsfáink pótlásának is, mindig akad egy-két fa, amelyik valamilyen betegség miatt nem hoz már több gyümölcsöt. Ezek helyére most kell újakat ültetni. Ássuk ki a helyüket mélyen, hogy a gyökerek elférjenek benne, locsoljuk meg alaposan, némi szerves trágya is jól jön a fejlődésükhöz.

Ne feledkezzünk meg a madarakról sem

A télre készülve érdemes madáretetőket kihelyezni a kertünkbe, hogy támogassuk a helyben telelő kis szárnyas segítőinket. Gondoskodjunk a megfelelő táplálékról, és töltsük fel az etetőket egészen március végéig, hiszen a madarak táplálékforrásai ilyenkor jelentősen csökkennek.

Most érik a naspolya, a birsalma, a gesztenye

November közepén érdemes még leszedni a naspolyát, birsalmát vagy a szelídgesztenyét. Ha van lehetőségünk, a vadon termő csipkebogyót és kökényt is begyűjthetjük, hiszen ezek magas beltartalmi értékű, ízletes alapanyagok, különösen a téli hónapokra. A naspolya akkor az igazi, ha megcsípte már a dér, akkor lesz ízletesebb.

Szobanövények és kerti tavak téliesítése

Novemberben a szabadban tartott cserepes növényeket is érdemes a fagyok elől védett helyre vinni, de figyeljünk arra, hogy fokozatosan szoktassuk őket a benti környezethez. Emellett a kerti tavaknál is fontos a téliesítés: halásszuk ki a faleveleket, és gondoskodjunk a víz tisztántartásáról, valamint a benne lévő növényekről és halakról.

Kerti eszközök karbantartása és tárolása

A tél beállta előtt érdemes a kerti eszközöket megtisztítani és megélezni. Az öntözőrendszereket és a tömlőket víztelenítsük, hogy elkerüljük a fagy okozta károkat. Az időben elvégzett karbantartás lehetővé teszi, hogy tavasszal azonnal, problémamentesen kezdhessük el a munkát.