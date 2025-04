Megérkezett az allergiaszezon - így élheti túl a pollentámadást!

Ahogy arra dr. Békési Bernadett csecsemő- és gyermekgyógyász, gyermektüdőgyógyász szakorvos is felhívta a figyelmet: az allergiaszezon nemcsak hosszabb lett, de egyre korábban is kezdődik. „A szokatlanul enyhe telek miatt már januárban megjelenhetnek az első pollenek a levegőben, így az allergiások gyakorlatilag már a tél végén kénytelenek harcba szállni a tünetekkel” – mondta el korábban a portálunknak adott interjúban.

Az allergiaszezon már a nyakunkon

Az allergia leggyakoribb tünetei

A szokásos szénanáthás panaszok – orrfolyás, tüsszögés, könnyezés – mellett egyre gyakoribb a kötőhártya-gyulladás, krákogás és szájviszketés is. A keresztallergiák tovább bonyolítják a helyzetet: például egy nyírfapollen-allergiásnál a nyers alma, körte vagy dió is kellemetlen reakciókat válthat ki.

Jelenleg ezekre érdemes figyelni

Az elmúlt napokban a nyír, a platán, a tölgy és a ciprusfélék pollenjei vannak erősen jelen a levegőben. Bár sokan a „nyárfaszöszt” okolják a tüneteikért, a tüdőgyógyász szerint ez valójában nem allergén, a valódi panaszokat a pollenek okozzák.

Így védekezzen okosan

Használjon tengervizes orrspray-t vagy orröblítőt naponta többször.

Ne hagyja kint száradni a ruháit, mert pollenek kerülhetnek rájuk.

Hazaérkezés után azonnal öltözzön át, mosson hajat, és akár a cipőjét is törölje át.

Reggel hat óra és dél között a legmagasabb a pollenkoncentráció, ilyenkor lehetőleg ne tartózkodjon sokat a szabadban.

Napszemüveg, zárt ablak, és légszűrős klíma segíthet enyhíteni a tüneteket.

Fontos: ne csak tünetileg kezeljük!

Sokan megrekednek az antihisztaminok és orrcseppek szintjén, pedig ma már létezik oki terápia is – például immunterápia –, amely hosszú távon is enyhítheti vagy akár meg is szüntetheti az allergiát. Ehhez azonban érdemes szakorvosi vizsgálatot kérni és személyre szabott kezelési tervet készíteni.

Ne feledje: a pollenszezon nem csupán bosszantó, hanem komoly életminőség-romlást is okozhat. Ahogy azt dr. Békési Bernadett is hangsúlyozta: a megelőzés, a pontos diagnózis és a tudatos odafigyelés kulcsfontosságú a kellemetlen tünetek ellen.