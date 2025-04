Névre szóló kóla? Igen, megint itt van!

Meg van még az érzés, amikor gyerekként a boltban a fél hűtőt feltúrtuk, csak hogy megtaláljuk a saját nevünket egy Coca-Cola-s üvegen? Ha szerencsénk volt, diadalittasan vonultunk vele a kasszához, mintha legalábbis valami kincset szereztünk volna. Ha nem, akkor pedig vártuk, hogy új áru érkezzen a boltokba.

Hamarosan újra az üzletekben a névre szóló Coca-Cola

Forrás: Táfelspicc

Nos, jó hírünk van: a Coca-Cola most újraéleszti a legendás Share a Coke kampányt! Ráadásul nem kicsiben, hanem egy még nagyobb hullámban, több névvel, több helyen, több lehetőséggel. A recept egyszerű, mégis zseniális: vegyünk egy világhírű italt, adjunk hozzá egy kis személyességet, és máris megszületik az a varázs, amit egyszer már annyira imádtunk. Anno ez hatalmas dolog volt – egy sima kólából személyes üzenet lett. Most pedig a Z generáció (GenZ) is átélheti, amit mi már jól ismerünk: azt az érzést, amikor egy üveg kóla miatt kicsit különlegesnek érezheti magát az ember.

Coca-Cola a saját üzenetünkkel

Itt pedig nem állnak meg a dolgok: ha akarjuk, még saját üzenetet is rárakhatunk a palackokra. Barátoknak, családnak, titkos szerelmeknek – mindenkinek jut egy névre szóló korty boldogság. A Share a Coke nemcsak egy kampány, hanem egy nosztalgikus utazás is: új sztorikat írunk, miközben felidézzük a régi jó emlékeket. Mert az igazán jó pillanatok nem a telefonunk képernyőjén születnek, hanem két ember között, egy mosollyal, egy koccintással – vagy éppen egy személyre szóló kólával a kezünkben.

Hogy miért pont most van erre szükség? Talán mert ma, amikor a legtöbb üzenet pár másodperc alatt elsuhan a telefonunk képernyőjén, még fontosabb, hogy legyenek olyan dolgok, amik megmaradnak. Egy palack, amin ott a nevünk vagy egy kedves szó, pont ilyen. Egyszerű, mégis szíven üt.