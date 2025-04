Falun öt családi házat is vehetne az árán – Megtaláltuk a vármegye legdrágább lakását

Az Ingatlanbazár oldalán vármegyénk legdrágább eladó lakásai után kutatva Pakson találni a legborsosabb árú lakást. Ez nem is meglepő. Szekszárdtól eltekintve pedig dombóvári ingatlanok fértek még be az ötös listába. Ezt adjuk most közre.

Pakson található az egyik legdrágább eladó lakás

Forrás: Paks.hu

Modern és kényelmes városi életet kínál

5. Dombóvár belvárosában felújított lakás keresi új gazdáját, 38,9 millió forintért. A tágas három szoba + nappalis ingatlan egy négyemeletes téglaépület tetőtéri lakása. A felújítás során új víz- és villanyhálózatot építettek ki, hőszigetelt fa nyílászárókat építettek be, valamint minőségi hideg- és melegburkolatokkal látták el a teljes lakást. A konyha minden igényt kielégít, gépesített, beépített diófa frontos konyhabútorral rendelkezik. Az ingatlanban található egy fürdőszoba wc-vel, valamint egy különálló wc is. A beépített szekrényeknek köszönhetően a lakásban rengeteg a tárolási lehetőség.

Kellemes színek, tágas terek jellemzik ezt az otthont

Forrás: Ingatlanbazár

A fűtésről távfűtés gondoskodik, amely egyedi mérővel rendelkezik és nemcsak kényelmes, hanem gazdaságos megoldást is kínál a téli hónapokban. Az ingatlanhoz tartozik tároló is, amely a földszinten található. A lakás igény esetén teljes berendezéssel is megvásárolható, így az új tulajdonosok egy tisztasági festés után azonnal beköltözhetnek új otthonukba. Ez a különleges lakás a modern és kényelmes városi életet kínálja. A közelben boltok, üzletek, különböző szolgáltatók, intézmények, gyógyszertár és játszótér is található.

Minőségi eladó lakás kertkapcsolattal, garázzsal

4. Szintén Dombóváron kínálnak megvételre egy kitűnő adottságokkal rendelkező, teljeskörűen felújított sorházi lakást. Az ára 41,9 millió forint. Az elmúlt években került sor a homlokzat és a födém szigetelésére, a tető felújított, új a héjazat, a lécek, a fólia. A ház új homlokzati vakolatot kapott. Az összes nyílászáró új, hő- és hangszigetelt műanyag ablakra lett cserélve. A víz és villanyvezetékek, a hideg- és melegburkolatotokat hat éve cserélték. A fűtésrendszer felújítása során lapradiátorokat szereltek fel és üzembe helyeztek egy Viessmann kazánt. Alternatív fűtési megoldásként egy cserépkályha is rendelkezésre áll.