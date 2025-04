Ételmentés mesterfokon, hogy az ünnepi maradék ne menjen pocsékba

Egy jól megpakolt fagyasztó aranyat ér, ha okosan használjuk. A Mindmegette cikke olyan praktikákat gyűjtött össze, amikkel minden nap nyerhetünk a konyhában. Különösen aktuális a téma, ha arra gondolunk, hogy mennyi maradék halmozódik fel a hűtőben az ünnepek alatt. Spóroljunk a fagyasztó segítségével okosan– idő, pénz, pazarlás nélkül!

Nem mindegy, hogyan használjuk a fagyasztót

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Húsfélék: csak frissen, előkészítve

A húsok fagyasztásakor a frissesség kulcsfontosságú, főleg a gyorsan romló belsőségeknél. A darabolás és adagolás is aranyszabály: előre panírozott szeleteket is tehetünk el, így bármikor előkaphatjuk egy gyors vacsorára. A füstölt húsokat is érdemes betárazni – sokáig elállnak, és jól porciózhatók.

Zöldségek, gyümölcsök szezonban a legjobbak

A zöldségek és gyümölcsök akkor a legízletesebbek, ha szezonjukban kerülnek a fagyasztóba. Feldarabolva, előkészítve könnyen használhatók levesekbe, főzelékekbe. Ne fagyasszuk vissza, amit már egyszer kiolvasztottunk!

Tejtermék, pékáru, alaplé – van, ami mehet, van, ami nem

Túró, vaj, sajt jól bírja a fagyasztást, de tejföl, kefir és joghurt már kevésbé. A sütemények, péksütik és még a kenyér is újra ropogós lehet egy gyors sütőzéssel. Tipp: főzzünk több alaplevet, adagoljuk fagyasztótasakba, ezzel helyet is takarítunk meg, vagy palackba, dobozba, így mindig lesz kéznél a főzéshez, vagy akkor, ha egy jó meleg levesre vágyunk. A friss fűszerek és magvak is eltehetők, így megőrzik aromájukat, és nem avasodnak meg – mindezek azonban csak az alap tudnivalók. A mindmegette.hu oldalán ennél sokkal több praktikát találunk.