A filmmaraton Cannesba megy

Mint megírtuk, egy különleges filmkészítő verseny volt a Föld valamennyi kontinensén március 22-én, a Víz Világnapján. A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara és Kindl Gábor Prima díjas film és televíziós szakember meghirdette a XII. Shoot4Earth, Forgass a Földért világjátékot, amely 24 óra alatt készülő egy perces filmeken keresztül a fenntarthatóságra és a környezettudatosság fontosságára hívta fel a figyelmet. A nagymúltú program újdonsága volt, hogy idén Szekszárd mellet Los Angeles, azon belül Hollywood volt a filmmaraton központja Karl Bardosh, a New York-i egyetem professzora vezetésével.

Dr. Szécsi Gábor, Kindl Gábor és Karl Bardosh a filmmaraton sajtótájékoztatóján

Forrás: A szerző fotója

Filmmaraton időzónáról időzónára

Elsőként Új Zelandon kezdtek dolgozni a filmkészítők, majd, ahogy forgott a Föld, sorra kapcsolódtak be az újabb időzónák. A nap során 162 kisfilm készült a világ sok országában a vízről, s mindegyikben szerepelt az egyetlen kötelező kép, amelyet a startnál tudtak meg a versenyzők, a vízcsepp.

Mert ez verseny volt, értékelt is a zsűri, mégpedig Los Angelesben, Karl Bardosh, a New York-i egyetem professzora vezetésével. A legjobb kisfilm lett a Vízsirató. Ezt a Szegfű Noel vezette stáb készítette Szlovákiában. Egy indiai film a második, a Dried out, Kiszáradt címmel, ezt Sonay Bennur forgatta. A Birrarung című ausztrál film lett a harmadik, s a magyarok közül pedig Pátzay Anna: Egy csepp is elég című filmje lett a legjobb.

Ez a tíz film megy Cannesba

A pénteki sajtótájékoztatón bejelentették, hogy ez a négy és még további hat kiemelt film szerepel majd a Cell Phone Cinema Showcase eseményen. Ott láthatják a szakemberek a When It’s Too Late címűt, azt Léderer Enikő készítette Németországban, a magyar MikeszTage Falatról falatra produkciót, az Örökséget, ezt a Patill nevű hazai csapat forgatta, a Bedő Sándor GrandmAI című és a szlovákiai Csiba Dávid Dry Horizon kisfilmjét, valamint az amerikai Nikita Gupta alkotását, melynek címe: Unearth the Earth.

Ez azt is jelent, hogy a mobilfilmek diadalt aratnak Cannes-ban. Ezek az egy perces alkotások egyébként nem csak a filmkészítés innovációját jelentik, hanem a mesterséges intelligencia szerepét is kiemelik. A modern videó készítésben ugyanis a mobiltelefonok és az AI új perspektívákat hoztak létre, megteremtve lehetőségét annak, hogy mindenki kreatív eszközök segítségével mesélje el történetét.