Ne halogassuk! Itt az idő!

Bár az elmúlt években már többször előfordult, hogy április helyett márciusban is tavaszi idő volt, a legtöbben kivártuk, míg valóban tartósan melegebb lesz. A téli gumicsere ugyanis nemcsak idő, hanem pénz kérdése is. Most viszont már nincs mire várni: napok óta 7 fok fölé kúszik a hőmérséklet, ez pedig azt jelenti, hogy ideje felrakni a nyári abroncsokat.

A gumicsere akár az életünket is megmentheti

Érdemes évszakhoz igazítani a gumicserét

Én is így tettem a héten. Foglaltam egy időpontot, a négy téli gumit lecserélték nyárira. A műveletért 16 800 forintot fizettem. Hogy sok ez vagy kevés? Nézőpont kérdése. A mostani garnitúra abroncs évekkel ezelőtt 80 ezer forintba került, vagyis öt cserénél már egy teljes szett árát otthagyja az ember a szervizben.

Sokan inkább négy évszakos gumit használnak, amivel nincs szezononkénti gond. Én viszont úgy vagyok vele, hogy a megfelelő gumi komoly különbséget jelenthet vészhelyzetben. Főleg, ha a család is az autóban ül.

A gumicsere ráadásul lehetőséget ad arra is, hogy egy pillantást vessünk a féktárcsákra, a futóműre. Most is így történt, és gyorsan kiderült: egy-két dolog javításra szorul. Az lesz az igazi költség, nem a csere maga.

Olyan ez, mint a biztosítás. Amikor baj van, már késő megkötni.