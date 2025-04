Sokan ragaszkodnak a klasszikus locsolóversekhez, de ha már Ön is unja a „Zöld erdőben jártam”-ot és idén valami újat, valami igazán jópofa verset szeretne mondani a hölgyeknek, akkor van egy jó hírünk. Összegyűjtöttük a legjobb, legviccesebb, és egy-két igazán szép, klasszikus húsvéti locsolóverset is – ha a humor mellett a hagyományokat is tiszteletben tartaná.

Mutatunk pár jópofa húsvéti locsolóverset

Fotó: Bach Mate

A locsolás, mint ősi hagyomány – a locsolás háttere

A húsvét nem csupán a tavasz, hanem a megújulás ünnepe is. A kereszténység legnagyobb ünnepe Jézus feltámadásához kötődik, ám a magyar néphagyomány saját szokásvilágot is kialakított köré. A locsolás például a termékenységet, a megtisztulást szimbolizálja – eredetileg vízzel történt, sokszor a kútból vagy patakból húzott vödörnyi hideg vízzel. Ma már inkább parfümmel, de a lényeg ugyanaz: „megújul a lány”, virágként tündököl tovább.

Tolna vármegyében például egészen különleges szokások éltek – határjárással, komálással is egybekötötték az ünnepet. A fiatalok csoportosan járták a falut, énekeltek, köszöntőket mondtak, és természetesen meglocsolták a lányokat. Az igazi locsolkodás tehát nemcsak szórakozás volt, hanem közösségi esemény is.

A legviccesebb húsvéti locsolóversek

Ezek a versek garantáltan feldobják a hangulatot, ha nem a romantikus sorok kedvelője.

Árokparton döglött ló,

Én vagyok a locsoló!

Zöld erdőben piros tojás, ibolya meg minden,

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz, eltalállak innen!

Zúg a traktor, szánt az eke,

De büdös a trágya leve!

Meglocsolhatlak-e vele?

Zöld a moha, zöld a páfrány,

Meglocsollak, házisárkány.

Sivatagban él a teve,

locsolkodni jöttem, he-he.

A klasszikus, szép versek

Rózsa, rózsa, szép virágszál,

Szálló szélben hajladozzál,

Napsütésben nyiladozzál,

Meglocsollak: illatozzál!

Én kis kertész legény vagyok,

Rózsavízzel locsolkodok.

Úgy locsolom a lányokat,

Mint kertész a virágokat.

Ezek a sorok inkább meghatóak, kedvesek, és sok hölgy szívesebben hall ilyet, mint a vödörvízes fenyegetést – úgyhogy érdemes a közönség kedvére tenni. Kollégáink vicces kedvünkben a mesterséges intelligenciával is írattak pár verset, amit itt olvashatnak. Akár humorral, akár klasszikussal áll majd elő húsvét hétfőn, a lényeg, hogy a locsolás szívből jöjjön. A húsvét a megújulásról szól – miért ne újítana be Ön is egy verset?