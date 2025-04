A kutya nem dísztárgy! – A tréner kimondta az igazságot, amit sok gazdi nem akar hallani

Sokan ott hibáznak, hogy szerelemből választanak kutyát. Mert cuki a tacskó, elegáns a vizsla, menő a bulldog. Aztán jön a meglepetés: a cuki tacskó mindent szétkapar, a vizsla pörögne reggeltől estig, a bulldog meg nem bírja a nyári hőséget. A kutya is élőlény és érteni kell hozzá – főleg, mivel hosszú éveken át velünk él majd.

Szerelemből kutya? A választás előtt bizonyos szempontokat jobb, ha figyelembe vesz (Beküldött fotó)

– Egy kistermetű kutya etetési költsége kisebb lesz, a nagytestű ebé nagyobb – hívta fel a figyelmet Bárány Margit, kutyatréner. Fontos anyagi szempont még a kutyakozmetika is, mert amíg egy uszkárt négy-öt hetente el kell vinni kutyakozmetikushoz, addig egy rövidszőrű kutyát otthon is át tudunk kefélni egy kutyafésűvel, az elhalt szőr kihullik, és ennyi volt a szőrápolás. Karomvágás és évi pár fürdés teljesen elég neki.

Hogyan válasszunk jól?

A kutyatréner szerint a legfontosabb kérdések ezek:

Mennyi ideje van naponta a kutyára?

Milyen az életvitele?

Tudja-e vállalni a kutyatartás költségeit?

Vágyja-e az aktív közös életet, vagy inkább otthona kényelmét választaná?

A kutyafajtákat ugyanis céllal tenyésztették: vadászatra, terelésre, védelemre vagy ölebnek. A fajta választása előtt tehát nézze meg, mire „programozták” a kutyát – és hogy ez mennyire illik a mindennapjaihoz.

Divatkutyák csapdájában

A mesék és filmek sokszor rossz irányba visznek. A „101 kiskutya” után mindenki dalmatát akart, pedig egy aktív vadászkutya. A „Rex felügyelő” után jöttek a németjuhászok – szintén nem kezdőknek való ebek. A választás ne a gyerekkori álmainkról szóljon, hanem a valós lehetőségeinkről.

Kutyatartás = életforma

A kutya nem dísztárgy, hanem élő társ, aki ha unatkozik, rombolni fog. Akinek nem jut mozgás, az ideges lesz. Akinek nem jut idő, az boldogtalan marad. – Munka előtt fél óra séta, munka után nagy mozgás – ez a minimum – mondja a tréner. És ha elutaznánk? Akkor is meg kell oldani az elhelyezését: panzió, napközi, rokon. De egyik sem ingyenes megoldás. Sőt: – Anyagi kérdés a rendszeres oltások költsége is, illetve, ha beteg lesz a kedvence, tudja-e majd vállalni a kezelések, akár műtét költségeit. Ma már léteznek olyan lakásbiztosítások, melyek erre is kiterjednek, érdemes ezeket kihasználni.