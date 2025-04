Unod a medvehagymás pogácsát? Próbáld ki ezt!

Tombol a medvehagyma szezon, mi pedig Tolnában nem csak erdőkben, hanem az erdőben található medvehagymában is bővelkedünk. Ilyenkor nem csak az aktív túrázók járják a dimbes-dombos természetet, hanem a medvehagyma szedők népes serege, családok, baráti társaságok is felbukkanak a fák között. Fontos, hogy a medvehagymának csak a leveleit szabad leszedni, gyökerestül nem lehet kiásni és hazavinni, hogy a kertünkbe elültessük. A medvehagyma iránti rajongás nem véletlen, az enyhén fokhagymás íze rengeteg recept hálás hozzávalója. – Sokan megállnak a pogácsa medvehagymával való megbolondításánál, pedig az sokrétűen használható a konyhában – mondja Makk Norbert a sokak által közkedvelt séf. Néhány gyorsan elkészíthető ajánlatom is van. Friss spenóttal összekeverve joghurtos salátát tudunk készíteni, amit buggyantott tojással kínálunk – csap mindjárt a közepébe a séf.

Makk Norbert executive séf receptötletét a medvehagyma felhasználására érdemes kipróbálni

Fotó: Mártonfai Dénes

Medvehagyma vacsorára? Miért ne!

– Biztosan sokan ismerik a ratatouillet, a francia lecsót, ehhez az ételhez is különleges ízt adhat a medvehagyma. Igazi ínyencség, ha camembert sajttal és egy kis dióval tesszük az asztalra. Aki ennél nagyobb fába vágná a fejszéjét és mondjuk grillezni hívja a barátait a megszokott sütögetés mellett, egy könnyen elkészíthető ételt ajánlok. Ez a csevapcsicsa medvehagymával, savanyított hónapos retekkel, és ajvárral. Aki szereti a déli ízeket, ez az étel egészen biztosan elnyeri a tetszését.

Úgy kell elkészíteni, hogy a húsokat összekeverjük a hozzávalókkal, majd vizes kézzel tenyérnyi hengereket formázunk belőle és forró grillen nagyjából 4 perc alatt készre sütjük. Savanyú hónapos retekkel és a boltban is kapható ajvárral tegyük tányérra – teszi hozzá Makk Norbert. Érdemes tehát néha komfortzónán túl is keresgélni az ételek között, mert különleges alapanyagokat nem igényelnek a most bemutatott ételek, mégis egy teljesen új ízvilágot adnak néhány egyszerű hozzávalóval.

Hozzávalók:

40 dkg darált sertéshús

30 dkg darált marha

fél csokor medvehagyma

só, bors

2 ek sertészsír

0,5 dl szóda