Tudta, hogy otthon is készíthet pillecukrot, ami még gyógyhatású is?

Az orvosi ziliz (Althaea officinalis) egy évelő gyógynövény, amelynek főként a gyökerét használják fel gyógyászati célokra. Magas nyálkatartalmának köszönhetően kiválóan alkalmas torokfájás, köhögés, gyomorpanaszok enyhítésére és a bélrendszer nyugtatására is. A pillecukor is orvosi ziliz gyökeréből készült eredetileg, ráadásul otthon is elkészíthetjük.

A pillecukor nemcsak egészséges, de nagyon finom is lehet Fotó: Illusztráció

Pillecukor recept

Hozzávalók:

2 teáskanál szárított orvosi zilizgyökér

4 bögre víz

1,5 zacskó (kb. 15 g) zselatin

1 bögre cukor/méz/édesítő

egy csipet só

vaníliaaroma vagy juharszirup ízlés szerint

Elkészítés:

Este áztassuk be a zilizgyökeret 4 bögre hideg vízbe, és hagyjuk állni egy éjszakán át.

Másnap szűrjük le. Fél bögrényi kivonatot tegyünk félre, ebben oldjuk fel a zselatint. Hagyjuk pihenni 10 percig.

Egy másik fél bögrényi kivonatot tegyünk fel főni a cukorral (vagy édesítővel), a csipet sóval, és forraljuk fel. Ízesítsük vaníliával vagy juharsziruppal.

Ezután öntsük össze a két keveréket, és egy mixer segítségével habosítsuk magas fokozaton körülbelül 10 percig, amíg a massza világos és könnyű lesz.

Öntsük egy sütőpapírral bélelt formába, simítsuk el, majd hagyjuk teljesen kihűlni és megszilárdulni. Ezután vágjuk kockákra.

A házi pillecukor nemcsak finom, hanem kíméletesen nyugtatja a torkot és a gyomrot is. Így igazi egészséges csemege lehet megfázás idején!