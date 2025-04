Borzasztó! Életveszélyesen közlekedik a városban ez a rolleres srác

Napok óta találkozom vele reggel és délután. Bukósisak, fülhallgató és elektromos roller. Van vagy 12 éves. Szisztematikusan nem néz körül, úgy hajt át keresztben a dombról lejövő úton, méterekre a gyalogátkelő helyektől kétszer is, mintha ez világ legtermészetesebb dolga volna.

A rolleres fiú sosem néz körül

Nem szeretem a „bezzeg a mi időnkben" kezdetű mondatokat, de az biztos, hogy semmilyen szempontból nem egészséges egy ekkora gyereknek ilyen közlekedési eszközt adni a kezébe. Nyugodtan sétálhatna vagy mehetne busszal is haza, ha tényleg messze lakik. De biztosan kényelmesebb a szülőknek, ha a gyerek rollerezik, legalább nem kell érte menni. De ha már így van, legalább a legminimálisabb közlekedési szabályokra fel kellene hívni a figyelmét, és a fejébe verni, hogy ne az autósoktól várja, hogy minden helyzetben óvják a bajtól. Arról nem is beszélve, hogy a fülhallgató még a lehetőségétől is megfosztja annak, hogy hallja a közlekedés zajait és koncentráljon. Ne adj' Isten egyszer valaki siet majd lefelé a lejtőn... A többit már nem is szeretném végig gondolni.