Feltámadunk még egyszer?

A húsvét az újjászületés ünnepe – és ha van terep, ahol ma is buzgón gyakoroljuk a feltámadást, hát az a modern ismerkedés világa. Nemcsak szívek törnek, hanem újra is forrasztódnak a romantika oltárán– gyakran ugyanazok a nevek bukkannak fel újra egy-egy Instagram sztori alatt, mint digitális kísértetek: voltak, nincsenek, aztán hirtelen újra vannak. Egy szmájlival kezdődik, és már ott is vagyunk: vissza a semmiből, egy jól időzített mondat formájában.

A modern romantika az Instán kezdődik...

Romantika 2.0

Nem barátság, nem kapcsolat – valami köztes, lebegő állapot. Egy kis figyelem, néha egy kis nosztalgia. Se nem kezdődik igazán, se nem ér véget soha. Egyfajta modern tavasz ez, ahol mindig lehet egy kicsit újrakezdeni, de valójában sosem nő ki semmi tartós belőle. Hiszen az Instagram az új udvarlási terep: lájkokkal szórják az utalásokat, reakciókkal próbálnak közeledni, és a reményt néha egy GIF-be csomagolják. Egyesek szerint ez felszínes – mások szerint ez már maga a művészet. A romantika 2.0.

Húsvétkor az ember mégis hajlamosabb hinni a kezdetekben. Hogy most másképp lesz. Hogy nemcsak a természet támad fel, hanem az a részünk is, ami már majdnem lemondott az értelmes, tiszta kapcsolódásról. Ki tudja, lehet, hogy idén nem csak egy régi ismerős bukkan fel, hanem valaki, aki marad is – nemcsak az üzenetlistán, hanem a hétköznapokban.

A tanulság? A kapcsolatok nem a nagy gesztusokban születnek meg, hanem a következetes, figyelmes, folyamatos jelenlétben. Egy-egy üzenet bárkitől jöhet – de a valódi kapcsolódás ott kezdődik, amikor nemcsak válaszolunk, hanem jelen is maradunk. Nemcsak feltámadunk – hanem valóban életben is maradunk egymás számára.