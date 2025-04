Tavaszi virágok várnak arra, hogy olvasóink egy kvízelítőn velük bizonyítsák tudásukat!

Ahogy a napsugarak egyre bátrabban besütnek az ablakon, a természet is felébred téli álmából, ezzel együtt pedig előbújnak a földből a szép tavaszi virágok. De vajon mennyit tud ezen színpompás növények életéről? Most kiderül, mivel tavaszillatú tudáspróbára invitáljuk olvasóinkat. Ez a kvízjáték nemcsak a természet iránti rajongóknak szól, hanem azoknak is, akik szeretnek egy kicsit elmerülni az apró, de annál izgalmasabb botanikai érdekességek terén. Tudja például, hogy hány fokon bújik elő a hóvirág? Vagy azt, hogy a nárcisz kit ihletett meg a magyar felvilágosodás költői közül? Netalán azt, hogy honnan kapta nevét a gólyahír?

Tavaszi virágok színpompás kavalkádja egy mezőn

Fotó: PxHere

Tavaszi virágok illata kíséri a kérdéseket

Ne hagyja, hogy a virágok jobban viruljanak önnél – próbálja ki magát egy tavaszillatú tudáspróba erejéig! Ne feledje, hogy a megadott három-három válasz közül minden esetben csak egy a helyes!