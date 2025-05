Van egy jó cserebogár receptje? Szükség lehet rá

Kezdődik a cserebogár rajzás. Egyre több helyen bukkannak fel ezek kártékony életmódjukról ismert bogarak, amelyek nemcsak kifejlett állapotukban, hanem lárvaként, pajorként is rendkívüli pusztítást tudnak végezni a kertekben, gyümölcsösökben. A pajor életszakasz ráadásul három évig tart, így hosszú ideig észrevétlenül rágják a növények gyökereit a föld alatt.

A kertek pusztítója a cserebogár

Forrás: Természettár.hu

Három évente tapasztalható nagyobb rajzás

Dr. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök elmondta, hogy hazánkban három törzs ismert, az ötös, a hatos és a hetes. Ezek Magyarország különböző pontjain terjedtek el, vármegyénkben az ötös törzs jelenléte jellemző. A szakember kifejtette, hogy három évente tapasztalható nagyobb rajzás, amikor a bebábozódást követően véget ér a fejlődési szakasz, és a pajorok kifejlett cserebogarakká válnak. Ebben az életszakaszban is károkat okoznak, hiszen a növények leveleit, friss hajtásait rágják.

A nőstények aztán június elején teszik le petéiket. A pajor a föld alatt, 40-60 centiméteres mélységben fejlődik és táplálkozik a gyökerekkel. Túlélési esélyeik nagyban függenek az időjárási viszonyoktól. Az elmúlt évek forró, aszályos nyarai miatt sok helyen kiszáradt a föld, emiatt pedig sok nem érte meg, hogy cserebogár váljon belőle. Ennek köszönhetően vármegyénkben nem okoztak nagy gondot az elmúlt években, korábban azonban permetezéssel kellett védekezni velük szemben – tette hozzá dr. Gabi Géza.

Van, akinek csemege a cserebogár

És bár a cserebogarak sok kárt okoznak, több más állat számára fontos táplálékul szolgálnak. A rigók, verebek szívesen fogyasztják el a cserebogár potrohrészét, de a pajorok is a tápláléklánc fontos részei. A varjak és csókák mellett a legnagyobb pusztítóik a földben élő állatok, így például a vakond, de a sünök számára is kedvelt csemege. Az óriás tőrösdarázs is kiveszi a részét a pusztításukból. A repülőrovar szúrásával megbénítja a cserebogárlárvát, majd belepetézik, a kikelő lárva pedig belülről fogyasztja el a még élő pajort.

A cserebogár irtásáról a középkor óta vannak feljegyzések, sőt, cserebogárra írt receptek is fennmaradtak. A szezonjuk alatt érdemes este vagy kora reggel lerázni őket a fákról, ilyenkor ugyanis dermedtek, kevésbé kapaszkodnak, és még röpülni sem tudnak – írja a Wikipedia.